EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  5829  61
Все про:Голодомор (918) допрос (1252) Вятрович (240) ГБР (1139) Бужанский (26)

 Вятровича вызвали в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору

Народного депутата фракции "ЕС", экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", — написал он.

По словам Вятровича, вызов подписан следователем Амелиным, на которого он ранее подал в суд за "игнорирования" государственной измены Ермаком и Кучмой.

"У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?" — спрашивает Вятрович.

Читайте также: "Дело Чорновол" нужно для продвижения позиции о "майдане как госперевороте", - Закревская

В комментарии телеканалу "Прямой" Вятрович отметил, что видит в этом исключительно политическое преследование и реализацию российского сценария.

"В 2018 году к 85-й годовщине Голодомора нами было организовано крупное международное мероприятие с участием исследователей со всего мира и украинских исследователей. Мы два дня работали, и я считаю, что это было одно из важнейших мероприятий в контексте празднования 85-й годовщины Голодомора. Несколько месяцев назад я узнал, что мой коллега Макс Бужанский подал заявление в ГБР относительно якобы неправомерных расходов на организацию этого форума", - сообщил Вятрович.

"Я в этом вижу только политические преследования, продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые длятся уже несколько месяцев. Которые коснулись и президента Порошенко, и моей коллеги Софии Федины, а вчера буквально и Татьяны Чорновол. Особой грубости этому придает то, что поводом для преследования меня избрано, собственно, мероприятие, посвященное распространению правды о Голодоморе. От этого всего, извините, попахивает каким-то совком и желанием помимо всего прочего еще и запугать тех людей, которые готовы говорить правду о Голодоморе, и опять таки в этом вижу огромную корысть России", - убежден Вятрович.

Вятровича вызвали в ГБР из-за форума, посвященного Голодомору 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189154
 
 
 Топ комментарии
 
ну що, як вам нова зелена влада?!? -- хоча у кого я питаю
 показать весь комментарий
 
Цікаво, якої держави це "Державне" бюро, якщо воно гнобить українських патріотів?
 показать весь комментарий
 
внучки организаторов Голодомора через карманное гестапо пошалить с огоньком решили..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну що, як вам нова зелена влада?!? -- хоча у кого я питаю
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, якої держави це "Державне" бюро, якщо воно гнобить українських патріотів?
 показать весь комментарий
 
 
Закази ФСБ понад усе!!!
Ви зробили це разом !
 показать весь комментарий
 
 
внучки организаторов Голодомора через карманное гестапо пошалить с огоньком решили..
 показать весь комментарий
 
 
пора виносити це зелене лайно з України Вятровича вызвали в ГБР - Цензор.НЕТ 3815 в малоросів память зовсім коротка
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вперёд, "герой"!
 показать весь комментарий
 
 
рассея катится под откос, у них полная жопа, но нет, зелена влада при всем этом капитулирует и выполняет все хотелки кремлядей, втаптывает в грязь все достижения революции достоинства, где ум, где логика? как с цепи сорвались Вятровича вызвали в ГБР - Цензор.НЕТ 6680
 показать весь комментарий
 
 
Чим далі, тим більше впевнюємося, наскільки українське відродження 2014-2019, трималося на Порошенку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це нова гумореска Кварталу 95? Де дивився?
 показать весь комментарий
 
 
Гумореску ми завдяки вам Зебілоїдам дивимось кожен день.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так!
Мало хто це розумів через засилля російско-олігархічної пропаганди.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а ГБР не перебирает с зоной полномочиями. Вроде как, это не их зона ответственности.
 показать весь комментарий
 
 
Такого даже при Януковиче не было. Сейчас же такое впечатление, что Кремль переехал в Киев.
 показать весь комментарий
 
 
Где Вяткович, а где бужанскиц? Небо и земля
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это уже начинает напрягать!!!
кого не вызовут, все начинают ныть о патриотах!!!!
вызвали - иди!

а он уже и версию придумал, манипулятор фигов...
 показать весь комментарий
 
Это уже начинает напрягать! Вызвали на расстрел в НКВД - иди!
 показать весь комментарий
 
 
НКВД? Вятровича вызвали в ГБР - Цензор.НЕТ 2316
Это чего Петя создал такую хрень? Вятровича вызвали в ГБР - Цензор.НЕТ 2316
 показать весь комментарий
 
 
Ага и 8000 АТОшников посадил, что там их выпустил уже Зевеличайший?))) А когда патриотов ваших пригласят Портновых, Ефремовых, Ермаков?
 показать весь комментарий
 
 
В Украине Зеленского за упоминание Голодомора сажают в тюрьму.
 показать весь комментарий
 
 
потому что Зеля и тот же Бужанский есть евреи...
И близкие Зели тоже евреи...
А признание Голодомора в Украине это автоматическое оправдание антисемитизма...
Мы же все знаем кто организовывал Голодомор на Украине в 30-х годах... Вятровича вызвали в ГБР - Цензор.НЕТ 933
 показать весь комментарий
 
 
Ребет Лев
В'ятровича викликали в ДБР - Цензор.НЕТ 4948
Один з ідеологів українського націонлізму, еврей, "Ребет призначається заступником Голови Українського державного правління (себто Західноукраїнського уряду), яке очолював Ярослав Стецько, а після арешту останнього, певний час виконував функції Прем'єра Правління." Провідник ОУНЗ.
 показать весь комментарий
 
 
и в АТО воевали 5 (пять) евреев...
мы их знаем всех поименно...
 показать весь комментарий
 
Если там и были еврейские корни, хотя никаких подтверждений этому не, то в третьем поколении у него все были греко-католики, что имеет множество подтверждений..
 показать весь комментарий
 
Бужанський подав заяву за гроші (як завжди), чи це щось "особисте"? Знав одного, в період "перебудови" горбачовської - "біг попереду паравоза", складав списки тих, що "перебудувалися", і тих, що ще ні, вимагав викликать на партбюро та заслуховувать, як кожний бачить "перебудову" та як сам "перебудовується... А, якось, у курилці, я зачепив питання голодовки 47 року (у мене мати тоді, насилу вижила) - ох він і "вибухнув"! Налетів на мене, як коршак, щось почав верещать про "антирадянщину", про наклеп на Радянську владу... Затих хвилин через десять... Мені, потім, дядько каже: "Йому "віжки під хвіст потрапили", бо його дід у 30-ті, в НКВД служив, седа блокував. А всю війну у тилу пересидів, ловив дезертирів. Ну, а після війни у "Західній" людей у колгоспи зганяв...
Так що цікаво, ким були діди і прадіди Бужанського?...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо організатори вважають, що нічого не крали, то чому вже кричать про політичну складову їх переслідування? Я знаю, хто такий Вятрович, на всяк випадок пишу. Шанована людина серед українців, в тому числі й мною. Будемо надіятися, що Бужанський бреше.
 показать весь комментарий
 
 
Ознайомтесь та оцініть.

"Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов",
не изменил свою позицию по ним даже после Евромайдана, которым украинцы "убили страну".
"Принципиальный противник Майдана.
Искренне ностальгирует по СССР.
Последовательный и принципиальный избиратель регионалов.
Признаёт военный гений Жукова.
Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть".

Скріни з висловлюваннями "слуги" Бужанського
https://i.uaportal.com/gallery/2019/6/9/photo2019-06-0916-00-35.jpg
 показать весь комментарий
 
Вот это да, разгулялись рыговские суки при Зелени
 показать весь комментарий
 
Націонал-більшовику, вилюдку-бужанському правда про Голодомор-Геноцид очі коле
 показать весь комментарий
 
 
А де скатина три Н сховалася?Не хоче щось вумне про матюки выд коментаторыв сказати, ну що це всі кацапи..
 показать весь комментарий
 
А чого чекати від нащадків катів і вбивць українців!...
 показать весь комментарий
 
Зелені знову зашкварились на симпатіях до всього расіского.
Цю банду зрадників потрібно гнати за порєбрік.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський продовжувач політики Януковича.
 показать весь комментарий
 
 
Хто з зелених буде і надалі стверджувати, що їхній зю не зрадник і не запроданець ?
 показать весь комментарий
 
 
Ще одне підтвердження що Зеленський і його уряд посібники російських окупантів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх