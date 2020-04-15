 "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RT, депутат Госдумы от оккупированного Россией Севастополя Дмитрий Белик заявил, что "пора переходить к налаживанию диалога между странами".

"В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское "чудо-оружие" может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами", - сказал он.

Напомним, ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал о модернизированной ракете "Вільха-М".

"В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", - сказал Шиман.

Новость об этом вызвала большой резонанс в российских СМИ.

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