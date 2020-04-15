EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, За рубежом
  10012  48
Все про:ракеты (870) Россия (75337)

 "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха"

В Госдуме РФ отреагировали на слова директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о ракете "Вільха-М".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RT, депутат Госдумы от оккупированного Россией Севастополя Дмитрий Белик заявил, что "пора переходить к налаживанию диалога между странами".

"В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское "чудо-оружие" может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами", - сказал он.

Напомним, ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал о модернизированной ракете "Вільха-М".

"В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", - сказал Шиман.

Новость об этом вызвала большой резонанс в российских СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3189152
 
   
 Топ комментарии
 
Эпично обосрался . Слава Украине !
 показать весь комментарий
 
Тобто кацапи а курсі..
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эпично обосрался . Слава Украине !
 показать весь комментарий
 
 
Основне питання зараз - масове виробництво таких ракет на всіх заводах де тільки можливо. Вдень і вночі робити ці ракети та, головне, навчати військових їх використовувати. Ракети зараз єдине, що може врятувати Україну, але деяки зрадники витрачають останні гроші на усілякі бтр-и та катери. Треба зрозуміти, що зрінятись з рашкою по танках і флоту ми ніколи не зможимо, але підривати їх танки та топити їх катери - запросто!
 показать весь комментарий
 
 
В повітрі досить сильно відчувається запах переляку... Бо це та сама "Вільха", яка за невеликої модернізації долетить з Сумщини до Мокші (місто таке, столиця *********, у кілька разів більше від Ерзяні)
 показать весь комментарий
 
 
До Москви не долетить... Там тільки "Грім" дістане, і то на межі дальності : від с. Люте на Сумщині - 491 км... А от Білгород, Курськ, порти Ростов-на-Дону, Таганрог, Єйськ, цілком зможуть "переорать"...
 показать весь комментарий
 
І це тільки провели випробовування. А якби було б досить багато у військах, то певно вже б і Крим повернувся.
 показать весь комментарий
 
 
пора переходить к налаживанию диалога между странамиИсточник: https://censor.net.ua/n3189152

Когда нефть по 32 долл. РФ становится миролюбивой.Первый шаг - вывод деокупация Донбасса.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто кацапи а курсі..
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.
 показать весь комментарий
 
 
"... украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией." -- що воно верзе?
 показать весь комментарий
 
 
Так, але ж війна з росією вже шостий рік іде на нашій території, а не на території кацапстану.
 показать весь комментарий
 
 
директора срочно уволить. как он посмел угрожать самому Путину?
 показать весь комментарий
 
 
Может не про вильху а про растущие цены
 показать весь комментарий
 
"дружить" после того как ограбил это унижение
тем более от парашки можно ожидать только нож в спину и "дави их"
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з останньої статистики кацаполюбів в Україні десь половина населення. Але є тенденція до зменшення - просто совкодрочери поступово вимирають.
 показать весь комментарий
 
 
Для мене особисто після візиту до Оману Ваван Обманський тільки Зрадник!! "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 258
 показать весь комментарий
 
 
А вы заметили, что никто больше не задается вопросом: как могло случится такое совпадение, что во время пребывания высшего должностного лица Украины (некто зеленский) в тоже время, в том же месте (Омане) находилось доверенное лицо Путина (некто патрушев), и никто больше не спрашивает зеленую шмарклю: а не было ли у него в Омане тайной встречи со своим куратором?
 показать весь комментарий
 
 
А що ти хочеш від "кочівників"? Розпитай кацапів, де б вони жить хотіли? Половина почне розповідать про якесь місце, де течуть "молочні річки у кисільних берегах...". А коли спитаєш, чому він цю "молочну річку у кисільних берегах" не робить там, де живе, він очі вилупить і скаже: "Я чо, бальной? Паживу здеся, а ближе к старасти переберусь туда где лучше...". От так і живуть все життя у "срачі". А на старість чи спиваються, чи вже нічого не хочеться, і в тому ж "срачі" і здихають...
 показать весь комментарий
 
 
кацапи, забирайте своїх впопучлєнцев з території України і налагоджуйте з ними діалог "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 2226
як бонус, можемо і віслюка віддати, щоб фйодоровичу не було так сумно
 показать весь комментарий
 
 
Недорогі кацапи, це ще Україна не розкрутила Грім-2. Думаю від цього грому у вас буде крутити в гузні день і ніч. "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 8210
 показать весь комментарий
 
 
эт что?? если правильно понимать!!то получаетсся что для кацапов директор с ЯЙЦАМИ страшней чем ЯНЕЛОХ без оных!!??(яиц) "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 3602
 показать весь комментарий
 
 
Нахрен с Донбасса, нахрен из Крыма, выплата компенсаций и только после того, как сдохнет *****, мы возможно подумаем лет так через сто о налаживании диалога со страной, которая будет на месте нынешней московии.
 показать весь комментарий
 
 
С ГБР у вас уродов диалог уже налажен.
 показать весь комментарий
 
 
Багато з ким з "української" влади. З єрмаком, венедіктовою, резніковим, який у випадку чого, замість шмигаля- прем'єром? Коломойським. Янелохом, ще в Омані налагодили. Ну і т.д, т.п.
 показать весь комментарий
 
 
не удивлюсь, если Бубочка в ближайшее время объявит всеобщее отведение войск, потому как Куйла нервировать нельзя...
 показать весь комментарий
 
 
Ця війна триває з московієй 1000 років! Можливо ******* фаза переломна і дуже відповідальна. Ми повинні зробити все, щоб відстояти нашу Україну, заради її майбутнього! Ми їм такі ж "братья", як ірладци до англійців. Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
А вы привыкайте кацапы . Вам такие заявления ещё долго придётся слушать ( независимо от того какого цвета в Украине власть , так как у неё нет другого выхода ) . Ну или до тех пор пока не свалите из Крыма и Донбасса. "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 6410 .
 показать весь комментарий
 
 
У них когда бабло кончается, когда нефть стоит дешево, они зразу дружить хотят сос всеми, но когда цена за барель поползет в верх они снова вспомнят про ядерный пепел и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо кацапи перестають верещать про "неимеющееаналохофф", і починають говорить про "діалог" - значить, починає "підгорять"... Значить, ми на вірному шляху, і потрібно починать насаджувать "вільхові гаї" у степовій зоні Донбасу...
 показать весь комментарий
 
 
Ага,Крым назад в Украину,аж по Дон.Дань отдашь за последние триста пятдесят лет,потом можна и выслушать.
 показать весь комментарий
 
 
Никаких диалогов с оккупантами быть НЕ МОЖЕТ ,только полное УНИЧТОЖЕНИЕ !!! "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 6317
 показать весь комментарий
 
 
Пора переходить к налаживанию диалога между Украиной и странами НАТО
 показать весь комментарий
 
 
Сначало вернёте Крым и Донбасс..вот тогда мы ещё подумаем..а пока Ольху вам в сраку, мокши
 показать весь комментарий
 
 
Прямая возможность гопнику получить по щщам-лучший способ возвращения к адекватности.
 показать весь комментарий
 
Да не вопрос,отдаете Крым заберёте своих гоблинов с Лугандона ,компенсирует потери,и будем налаживать😬 Только в таком порядке.
 показать весь комментарий
 
 
Який мое бути діалог із скаженою собакою ? Скажену собаку відстрілюють, бо лікувати незнадійно. Тому дохніть там скоріше, орки !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх