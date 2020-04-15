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 Общество
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Все про:дороги (1932) Голик Юрий (97)

 По Программе президента "Велике будівництво" современные дороги прокладывают в Ивано-Франковской области, – Голик

Качественные дороги должны быть не только на национальных трассах, но и в селах и районах.

Юрий Голик на своей странице в Facebook показал, как идет капитальный ремонт дорог в Ивано-Франковской области.

Здесь ремонтируют региональную дорогу Р-24 Татаров – Камянец-Подольский, соединяющую районы Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Именно по этой трассе проходит так называемая "Золотая подкова Карпат", и развитие транспортной инфраструктуры очень важно для туристической отрасли региона.

Как сообщает Голик, сейчас ремонт идет на 28-30 километрах трассы между селами Воловая и Ильцы.

Также в Ивано-Франковской области ремонтируют региональную дорогу Р-62 Криворовня-Черновцы в районе села Ровня и сельскую дорогу С-090717 Замулинцы – Турка.

Согласно инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программе "Велике будівництво", в текущем году должны привести в порядок 6,5 тыс. километров автодорог. В приоритете – капитальный ремонт, для местных властей введено ограничение на ямочные ремонты.

Укравтодор ушел от практики многолетнего ремонта дорог по кусочкам. Как заявлял Юрий Голик, первой трассой национального значения, которая будет целиком отремонтирована в 2020 году, станет Н-30 Васильевка-Бердянск.

Источник: https://censor.net.ua/n3189151
 
 
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Паны когда едут на горнолыжные курорты не хотят ломать свои машины?
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Хрен доедут.
На границе с Тернопольской областью разрушен мост и никто его не собирается ремонтировать.
Движение перекрыто полностью.
Дальше - в Тернопольской области дорогу регулярно латают, в Хмельницкой области дорог нет вообще, кроме Киев-Черновцы.
Именно по Р-24 движение происходит исключительно по обочинам.
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Дороги в Ивано-Франковской области крайне нужны, в том числе перечисленные в статье. Но дело не в этом. Дело в том, что на дорогах зеля пилит деньги. Выбирают "правильных" подрядчиков, и пилят-пилят-пилят. Поэтому дорожное строительство не останавливается несмотря ни на какой карантин. Есть ли совесть у Голика мне не известно, полагаю, что нет. Но зелю он кормит.
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Ну, Грося тоже докладал, что в Хмельницкой области эта дорога готова.
На деле - только в границах населенного пункта Орынин сделан ремонт.
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На дорогах зеля пилит деньги. Тут что-то вроде симбиоза. Голик - он работал при Порохе - строит дороги, а зеля списывает деньги. МНОГО денег. Оба будут в аду.
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