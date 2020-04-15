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 Импорт электроэнергии из РФ сократился с начала года в 22,8 раза, - "Укрэнерго"

Импорт электроэнергии в Украину из России уменьшился в первом квартале с 34 млн кВт/час до 1,5 млн кВт/час.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт/час (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года.

При этом, импорт из России уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт/час до 1,5 млн кВт/час), а из Беларуси - в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт/час до 7, 7 млн кВт/час).

Импорт электроэнергии из РФ сократился с начала года в 22,8 раза, - Укрэнерго 01

Также для обеспечения операционной безопасности в марте импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 99% (из России - на 352,8 млн кВт/час, из Беларуси - на 408 млн кВт-ч). Всего в марте на эти две страны приходится 2% от всего импорта в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189150
 
   
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