 Импорт электроэнергии из РФ сократился с начала года в 22,8 раза, - "Укрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в марте поступило 9,2 млн кВт/час (менее 0,1% от общего производства), что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года.

При этом, импорт из России уменьшился в 22,8 раза (с 34 млн кВт/час до 1,5 млн кВт/час), а из Беларуси - в 6,4 раза (с 48,9 млн кВт/час до 7, 7 млн кВт/час).

Также для обеспечения операционной безопасности в марте импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 99% (из России - на 352,8 млн кВт/час, из Беларуси - на 408 млн кВт-ч). Всего в марте на эти две страны приходится 2% от всего импорта в Украину.

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