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 Политика Украины
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Все про:ВР (24820) поправки (63) регламент (189) Фролов (5)

 Профильный комитет рекомендует Раде принять изменения в Регламент об особом механизме рассмотрения правок к законопроектам, - "слуга народа" Фролов

Регламентный комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и целом законопроект "О внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043), заявляет член комитета, один из авторов законопроекта Павел Фролов (фракция "Слуга народа").

"Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и целом", - сообщил Фролов "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, комитет учел его редакционную поправку о введении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

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"Еще в августе-сентябре 2019 заложили механизмы противодействия поправочному спаму. Не ставили… законопроект 1043 для принятия его "в целом", надеясь на добрую волю депутатов. Но после 16000+ поправок к проекту о банках у всех лопнуло терпение. Для их рассмотрения по действующему Регламенту надо почти 2 года или 40% всей каденции Верховной Рады. И вот в четверг, 16 апреля в 13:00 будем его рассматривать", - рассказал Фролов.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" №1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года.

Законопроект, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить в регламенте Верховной Рады норму, согласно которой при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов.

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Согласно действующей процедуре, один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

Согласно предлагаемым изменениям законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению количество поданных предложений и поправок к нему превышает в пять раз или более количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 предложений/поправок.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс. 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Источник: https://censor.net.ua/n3189145
 
 
 Топ комментарии
 
Вчора на ПРЯМОМУ був автор 6000 поправок. Тупе вперте бидло.
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Это правильно, полный идиотизм когда любой депутат может блокировать работу Рады подав тысячи правок, из которых 95% не правки а издевательство по перестановке букв и слов в тексте.
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Тих "нардепів" , що подали 16000 поправок спаму , потрібно позбавити громадянства України , оскільки вони її просто продали. Досвід такий є , зробити це потрібно НЕГАЙНО, ще до сесії ВР.
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Зебобіки показали чиї слуги вони є Профильный комитет рекомендует Раде принять изменения в регламент об особом механизме рассмотрения правок к законопроектам, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3987
Зовсім не слуги народу
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да ложили они на закон, они думают что они это закон
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Вчора на ПРЯМОМУ був автор 6000 поправок. Тупе вперте бидло.
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Тих "нардепів" , що подали 16000 поправок спаму , потрібно позбавити громадянства України , оскільки вони її просто продали. Досвід такий є , зробити це потрібно НЕГАЙНО, ще до сесії ВР.
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На основании чего, формально они ничего не нарушили.
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А позбавлення громадянства ТЕЖ нічого формально не порушить .Зате автоматично позбавить депутатства.
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Все это может закончиться тем, что на сессию придет Беня и устроит для слуг маленький шухер. Профильный комитет рекомендует Раде принять изменения в Регламент об особом механизме рассмотрения правок к законопроектам, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3625
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Это правильно, полный идиотизм когда любой депутат может блокировать работу Рады подав тысячи правок, из которых 95% не правки а издевательство по перестановке букв и слов в тексте.
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Велике прохання до прихильників Петра Олексійовича- трохи піддайте палання, бо вже тепла хочется на свята!
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Профильный комитет рекомендует Раде принять изменения в Регламент об особом механизме рассмотрения правок к законопроектам, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 9500 Highlander Freeman

@highlander_free

·28 мин

В ДБР відкрили справу «по Голодомору» ініційовану Бужанським.
В'ятровича викликають на допит (увага!!!) «за проведення міжнародного форуму присвяченого 85 роковинам пам'яті жертв Голодомору».
У 2020 році!!
В Незалежній Україні!
Справа по форуму пам'яті жертв Голодомору!
А.С.

Профильный комитет рекомендует Раде принять изменения в Регламент об особом механизме рассмотрения правок к законопроектам, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 6139
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Тих "нардепів" , що подали 16000 поправок спаму , потрібно позбавити громадянства України , оскільки вони її просто продали. Досвід такий є , зробити це потрібно НЕГАЙНО, ще до сесії ВР.
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