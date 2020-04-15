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 838 аппаратов ИВЛ Украина закупит за средства кредита ЕИБ, - Степанов

Украина закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Минздравом. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сказал он.

При этом Степанов отметил, что Минздрав изучает возможности использования и закупки аппаратов ИВЛ украинского производства.

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"Считаю, что мы должны развивать собственное производство. Есть несколько производителей, которые сейчас в срочном порядке пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - сказал он.

По словам министра, в настоящее время Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами, а также начала производство собственных ПЦР-тестов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189144
 
 
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Закупают для лечения чиновников мусоров и прочей падали, простой пэрэсичный их не увидит
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Особенно такой крутой пацан из подворотни, как ты!
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Сумневаюсь о качестве ИВЛ нашего производства. Да еще надо медикам научиться работать на ИВЛ, может к осени и успеют научиться.
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