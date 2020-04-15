 $35 млн из выделенных Всемирным банком Украине $135 миллионов пойдут на противодействие COVID-19, - Степанов

Об этом во вермя брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы смогли дополнительно привлечь $135 млн от Всемирного банка, из них $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусом", - заявил он.

По словам Степанова, $20 млн пойдут на закупки материалов и оборудования, а $15 млн - на дополнительное финансирование медучреждений для оперативного противодействия коронавирусу.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину.

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