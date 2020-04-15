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 $35 млн из выделенных Всемирным банком Украине $135 миллионов пойдут на противодействие COVID-19, - Степанов

Украина направит $35 млн, выделенных Всемирным банком, на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом во вермя брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы смогли дополнительно привлечь $135 млн от Всемирного банка, из них $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусом", - заявил он.

По словам Степанова, $20 млн пойдут на закупки материалов и оборудования, а $15 млн - на дополнительное финансирование медучреждений для оперативного противодействия коронавирусу.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189143
 
 
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Тобто, 35 на боротьбу з короною і 100 на мелицину(розпил).....
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Так легше списати, прикоритні свині кремля мають за девіз мародерство і зраду державних інтересів...
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перевожу - радуцкие договорились ч Зе что им разрешат скоммуниздить 35 млн.
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