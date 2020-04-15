EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  479  2
Материалы по теме:
Все про:карантин (3106) Степанов Максим (160) COVID-19 (3827) коронавирус (2521)

 "Говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - министр здравоохранения Степанов

Выход из карантина возможен только после устойчивого снижения заболеваемости COVID-19, пока о нем говорить нецелесообразно.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.

Читайте также: Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи"

По словам министра, Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, "чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".

Источник: https://censor.net.ua/n3189142
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Испанка продолжалась два года. Что два года карантинить будем? Не все зарплату министра получают. А кушать всем надо
 показать весь комментарий
 
как же так зеленский же вещал что нету скачка заболевания и все хорошо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх