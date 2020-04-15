 "Говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - министр здравоохранения Степанов

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, полагаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях возможен выход из карантина в Украине, и могу уверенно сказать: это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.

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По словам министра, Минздрав анализирует опыт разных стран по выходу из карантина, "чтобы сделать его максимально комфортным, но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране".