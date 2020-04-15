 Германия зафиксировала новый антирекорд по числу смертей от коронавируса - 285

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Предыдущий антирекорд по смертям от коронавируса в стране составлял 266 случаев.
В то же время отмечается, что в стране наблюдается спад числа новых заражений. Во вторник количество подтвержденных случаев выросло на 2486 до 127 583, и это один из самых низких показателей на сегодняшний день.
Также следует отметить, что около 72 600 жителей Германии уже излечились от коронавируса.