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 Германия зафиксировала новый антирекорд по числу смертей от коронавируса - 285

Во вторник в Германии было зарегистрировано 285 смертей от коронавируса - это самое большое количество умерших от COVID-19 за сутки с начала эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Предыдущий антирекорд по смертям от коронавируса в стране составлял 266 случаев.

В то же время отмечается, что в стране наблюдается спад числа новых заражений. Во вторник количество подтвержденных случаев выросло на 2486 до 127 583, и это один из самых низких показателей на сегодняшний день.

Также следует отметить, что около 72 600 жителей Германии уже излечились от коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189139
 
 
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