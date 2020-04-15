 В ВСУ зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19, всего - 23, - Командование Медсил

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 307 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток - 47 человек", - указывается в сообщении.

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За сутки были подтверждены 4 новых случая COVID-19: у военнослужащего Житомирского гарнизона (с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным, 14 апреля госпитализирован, состояние здоровья удовлетворительное), в Одесском гарнизоне (госпитализирован 9 апреля с диагнозом "пневмония", состояние средней степени тяжести), в Винницком гарнизоне (с 11 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным человеком, получает лечение в домашних условиях, состояние здоровья удовлетворительное) и в Хмельницком гарнизоне (госпитализирован 7 апреля с диагнозом "подозрение на COVID-19", состояние здоровья удовлетворительное).



