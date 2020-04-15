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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 В ВСУ зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19, всего - 23, - Командование Медсил

По состоянию на 7:00 15 апреля среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины подтверждены 23 случая COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 307 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток - 47 человек", - указывается в сообщении.

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За сутки были подтверждены 4 новых случая COVID-19: у военнослужащего Житомирского гарнизона (с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным, 14 апреля госпитализирован, состояние здоровья удовлетворительное), в Одесском гарнизоне (госпитализирован 9 апреля с диагнозом "пневмония", состояние средней степени тяжести), в Винницком гарнизоне (с 11 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным человеком, получает лечение в домашних условиях, состояние здоровья удовлетворительное) и в Хмельницком гарнизоне (госпитализирован 7 апреля с диагнозом "подозрение на COVID-19", состояние здоровья удовлетворительное).

В ВСУ зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19, всего - 23, - Командование Медсил 01
В ВСУ зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19, всего - 23, - Командование Медсил 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189134
 
 
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3.14здець ВСУ...Никто там не соблюдаем меры карантина, ходят без масок и т.д.
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