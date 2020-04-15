 Макрон надеется убедить Путина поддержать его инициативу о глобальном прекращении огня из-за пандемии коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью радио France Internationale.
"Я говорил с ним в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов", - сказал Макрон.
Он добавил: "Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно".
Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Первым с призывом ко всем странами мира о прекращении огня во всех существующих конфликтах 23 марта выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
Без салюта какое торжество??
Конечно же карлик заявит, что "их нигде нет", повы...бывается, а потом "великодушно" согласится --- мы за мир! Все СМИ сколеновстана, и прочих сволочей завоют, как Х...йло установил мир во всем мире, и все с пеной у рта бросятся мерзавца благодарить....
Та ні - то він вас дурнів розводить.
Яка користь Україні від того т.зв. "припинення вогню"?
Тільки зло - зняття санкцій з паРаші та приєднання України до ОРДЛО на умовах путєна.
Все це дуже потрібно всім ворогам України разом з зе-гнидою та його "соплями урода".