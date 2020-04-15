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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, За рубежом
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 Макрон надеется убедить Путина поддержать его инициативу о глобальном прекращении огня из-за пандемии коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью радио France Internationale.

"Я говорил с ним в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов", - сказал Макрон.

Он добавил: "Я думаю, что президент Путин обязательно согласится, и когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно".

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Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Первым с призывом ко всем странами мира о прекращении огня во всех существующих конфликтах 23 марта выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Источник: https://censor.net.ua/n3189133
 
 
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Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
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Только круглый идиот может" надеяться убедить Путина". Бедная Франция с таким президентом. Не у нас одних такое горе горькое.
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"сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно Источник: https://censor.net.ua/n3189133" а если нет то выразим очередную озабоченность 98 левела
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Когда будешь торжественно передавать...не забудь салют пуканом пустить...
Без салюта какое торжество??
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Ще один мрійник хоче побачити в очах Путіна мир. Він же тобі скаже, що ні з ким не воює.
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Вот Макрон... он идиот на зарплате у кремлевского мерзавчика, или просто --- полезный идиот?
Конечно же карлик заявит, что "их нигде нет", повы...бывается, а потом "великодушно" согласится --- мы за мир! Все СМИ сколеновстана, и прочих сволочей завоют, как Х...йло установил мир во всем мире, и все с пеной у рта бросятся мерзавца благодарить....
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Кто такой Макрон? Сам /Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ а /"Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель".
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Всего за один год в кого он только не превращася, не позавидуешь.
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Яке ж воно наївне та інфантильне. Хай би пожило поряд з злоякісним утворенням, яким керує *****- одразу такі думки розвіялись би.
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Это просто смешно... Сколько раз еще Путин должен сказать на черное белое, чтобы до всех дошло - этому созданию верить нельзя, от слова "совсем", потому что "оно" патологический брехун.
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Такий дорослий хлопчик, а в казочки вірить...
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Таки атрахал Макрону Путин мозг желтыми жилетами. Макрон сподівається переконати Путіна підтримати його ініціативу про глобальне припинення вогню через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 8915
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***** такие просьбы только раззадоривают. Так что ждем эскалации.
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звісно ж ху.йло погодиться, "..торжественно, решительно и эффективно"Источник: https://censor.net.ua/n3189133 Більше того, запросить усіх на парад. Але стріляти гобліняки не перестануть а ні в мордорі, а ні будь деінде.
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зебіли, ви вважаєте Макрона дурником?
Та ні - то він вас дурнів розводить.
Яка користь Україні від того т.зв. "припинення вогню"?

Тільки зло - зняття санкцій з паРаші та приєднання України до ОРДЛО на умовах путєна.

Все це дуже потрібно всім ворогам України разом з зе-гнидою та його "соплями урода".
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