 "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений директора Павлоградского химзавода Шимана о ракете "Вільха"

В комментарии Цензор.НЕТ директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман рассказал о модернизированной ракете "Вільха-М", что и стало причиной волнения росСМИ.

"В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", - сказал Шиман.

Именно эти слова директора Павлоградского химического завода вызвали столь бурную реакцию в российском медиа пространстве. Все как один начали писать: "В Украине допустили нанесение ракетного удара по России".





Издание "Известия" пишет: "Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня "Ольха". В конце новости они добавляют: "Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв".

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"РЕН ТВ" в свою очередь соообщает, что "Украина заявила о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ". И в конце также добавляет: "В июле 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что ракеты "Ольха" в состоянии за несколько минут уничтожить Крымский мост.



Однако в июле 2019 года Турчинов говорил не о ракетах "Вільха", а о ракетах "Нептун".



"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", - сказал тогда Турчинов.





"Царьград" публикует новость с заголовком: "Уничтожить не только Крымский мост: Украинской системе залпового огня нашли новую цель в России".

"РИА Новости" также не остались в стороне и сообщают: "Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области".

Кроме того, издание отмечает, что Украина "культивирует в общественном сознании враждебный образ России, разрушает столетиями формировавшуюся общность двух народов".

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Аналогичные новости опубликовали "РБК" и "Национальная служба новостей".



