 В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, - главный санврач Ляшко

Об этом в интервью НВ сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Ляшко отметил, что коллективный иммунитет формируется профилактикой.
"Коллективный иммунитет, который формируется через болезнь, — это средневековый коллективный иммунитет. Спасение для нас - изобретение вакцины. 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели", - отметил Ляшко.
Ляшко уточнил, что на днях читал статью одного американца, где он пишет, что бессимптомных болезней не бывает. Главный санврач считает, что есть такие симптомы, на которые люди не обращают внимания.
Ляшко рассказал, что недавно встречался с представителями одной частной лаборатории.
"И я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет", - объяснил Ляшко.
По его словам, это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда разрешат проводить эти тесты по наличию (у населения. - Ред.) иммунитета.
Ляшко допускает, что смягчение карантина в Украине может быть после 24 апреля при условии соблюдения карантина на Пасху.
Зачем эти тесты?
вот и придумивают что купят тести потом супер тести
а сами себе мерси покупают дома
(клоун оманский, 2010 г.)
От этого теста может быть толк только при массовой проверке...узнать какой процент населения имеет иммунитет...и на основании этого предпринимать те или иные действия...
Близится время светлых годов,
клич пионера пионера "Всегда будь готов!"
Мы пионерами шутили, что потому в СССР так много алкашей, что они девиз "Всегда будь готов!" помнят долго, но с какого-то момента начинают превратно его понимать.
барановирусом. А потом скажем это не мы это вирус виноват.
("І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з'явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.
За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.)Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189129
Розумна людина розуміє, що це інструмент для науковців в дослідженнях коронавірусу. А вам, аби насрати велику купу лайна.