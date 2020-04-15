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 Политика Украины, Здоровье
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 В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, - главный санврач Ляшко

В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета у человека.

Об этом в интервью НВ сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что коллективный иммунитет формируется профилактикой.

"Коллективный иммунитет, который формируется через болезнь, — это средневековый коллективный иммунитет. Спасение для нас - изобретение вакцины. 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели", - отметил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела, - Ляшко

Ляшко уточнил, что на днях читал статью одного американца, где он пишет, что бессимптомных болезней не бывает. Главный санврач считает, что есть такие симптомы, на которые люди не обращают внимания.

Ляшко рассказал, что недавно встречался с представителями одной частной лаборатории.

"И я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет", - объяснил Ляшко.

По его словам, это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда разрешат проводить эти тесты по наличию (у населения. - Ред.) иммунитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко

Ляшко допускает, что смягчение карантина в Украине может быть после 24 апреля при условии соблюдения карантина на Пасху.

Источник: https://censor.net.ua/n3189129
 
 
 Топ комментарии
 
До людей все равно не дойдут. Все украдут зеленые крысы.
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"... в ближайшие дни прибудут самолеты, самолеты, самолеты, самолеты - сотни! тысячи! миллионы! - самолетов, самолетов, самолетов..."

(клоун оманский, 2010 г.)
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Вам же ВОЗ сказало, что у части переболевших иммунитет к ковиду не возникнет.
Зачем эти тесты?
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Иммунитет означает, то человек переболел и медицина на нем не нажилась ? В таком случае государство обосновано будет сдирать упущенную выгоду на основании результатов этих тестов.
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надо просто както деньги украсть
вот и придумивают что купят тести потом супер тести
а сами себе мерси покупают дома
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До людей все равно не дойдут. Все украдут зеленые крысы.
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"... в ближайшие дни прибудут самолеты, самолеты, самолеты, самолеты - сотни! тысячи! миллионы! - самолетов, самолетов, самолетов..."

(клоун оманский, 2010 г.)
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И сколько за этот тест вы будете стричь бабла?
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И что? Что вы зеленые скоты с этими тестами делать то будете?
От этого теста может быть толк только при массовой проверке...узнать какой процент населения имеет иммунитет...и на основании этого предпринимать те или иные действия...
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Почему все заявы неуважаемого пана Ляшко в будущем времени.Вот когда поступят эти ИФА тесты, тогда об этом и докладывайте. Или боится , что какой-то жулик из власти раньше его пропиарится на этом ?
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Здорово! Хотела бы проверить таким тестом свой иммунитет Но я так понимаю, проверять тестом, если что, может только врач, а не в домашних условиях
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Где-то я уже слыхал - "В ближайшее время..."

Близится время светлых годов,
клич пионера пионера "Всегда будь готов!"

Мы пионерами шутили, что потому в СССР так много алкашей, что они девиз "Всегда будь готов!" помнят долго, но с какого-то момента начинают превратно его понимать. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3465
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Тоже будете впаривать людям их по 500гр ж.ды прокляты?
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Развезут еще из аэропорта в багажниках на частных машинах
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Что толку от этих тестов если в Украине тестируют или блатных или посмертно
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По Фрейду-пока не сделают прививки от короны мы будем вас гнобить воровать и заражать
барановирусом. А потом скажем это не мы это вирус виноват.
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Новая схема для воровства бабла. Он говорил с частной кампанией... . Нахрен.тратить бюджет Украины на этот вымысел? Вы **** эти деньги народу отдайте, тогда и иммунитет будет.
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Для особливо обдарованих із криками "всьопрапалазечмо": ви , *****, читати вмієте ?!!! Там чорним по білому написано, що ТЕСТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ !!! Не для визначення хвороби !

("І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з'явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.
За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.)Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189129
Розумна людина розуміє, що це інструмент для науковців в дослідженнях коронавірусу. А вам, аби насрати велику купу лайна.
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