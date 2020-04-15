 За сутки в РФ выявлено 3 388 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 24,5 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.

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- Вологодская область - 2

- Омская область - 2

- Республика Крым - 2

- Ненецкий автономный округ - 1

- Волгоградская область - 1

- Оренбургская область - 1

- Кемеровская область - 1

- Сахалинская область - 1

- Чукотский АО - 1

Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Севастополе выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.", - сказано в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.