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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, За рубежом
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 За сутки в РФ выявлено 3 388 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 24,5 тыс.

За последние сутки в России зафиксировали 3388 новых случая заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.

- Москва - 1774
- Московская область - 272
- Мурманская область - 137
- Санкт-Петербург - 130
- Ленинградская область - 108
- Республика Коми - 97
- Республика Ингушетия - 56
- Смоленская область - 51
- Нижегородская область - 47
- Владимирская область - 45
- Тульская область - 45
- Тверская область - 42
- Чеченская Республика - 41
- Курская область - 31
- Республика Марий Эл - 27
- Пермский край - 27
- Ивановская область - 25
- Калужская область - 25
- Краснодарский край - 24
- Хабаровский край - 23
- Брянская область - 22
- Ставропольский край - 20
- Республика Башкортостан - 20
- Ульяновская область - 18
- Тюменская область - 18
- Астраханская область - 17
- Новосибирская область - 17
- Пензенская область - 16
- Ханты-Мансийский АО - 15
- Чувашская Республика - 13
- Кировская область - 13
- Ярославская область - 12
- Свердловская область - 12
- Липецкая область - 11
- Красноярский край - 11
- Костромская область - 9
- Удмуртская Республика - 8
- Воронежская область - 7
- Карачаево-Черкесская Республика - 7
- Саратовская область - 7
- Ямало-Ненецкий АО - 7
- Республика Саха (Якутия) - 7
- Псковская область - 6
- Ростовская область - 6
- Курганская область - 6
- Республика Бурятия - 6
- Республика Хакасия - 6
- Калининградская область - 5
- Республика Дагестан - 5
- Белгородская область - 4
- Республика Карелия - 4
- Приморский край - 4
- Республика Калмыкия - 3
- Челябинская область - 3
- Алтайский край - 3
- Вологодская область - 2
- Омская область - 2
- Республика Крым - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Волгоградская область - 1
- Оренбургская область - 1
- Кемеровская область - 1
- Сахалинская область - 1
- Чукотский АО - 1

Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Севастополе выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3189128
 
   
 Топ комментарии
 
Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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Данные обновили! Уже 1 500 000 РОВНО
Цензор. Зачем давать заведомо лживую информацию о кацапии? Там уже в разы больше и больных и умерших. Давая такую статистику редактора принимают лож от кацапии.
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Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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В рашке сделано 1,6 млн тестов а в Украине продолжают делать по 2,5-3 тыс. в сутки.
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Не 1.6..... ровно 1.4.......

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Только Вы этому верите? Не стоит. Как и статистике Китая.
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Гунько тупой, есть вещи кроме тестов, которые отражают реальное положение вещей. Это, например, количество умерших или количество нуждающихся в реанимации. Так вот в Украине нет пока пандемии. Дело в том, что мы уже две недели были на карантине, когда путлер ваш ***** объявил каникулы, и все нарассеяне принялись гулять, бухать и веселиться
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Желаю этому ничтожному сброду сдохнуть всем!
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За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая, а в США столько же умерло. Кошмар.
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Когда наступит пик заболевших в РФ, тогда надо идти в атаку на Донбасс!!! Лучшего момента не будет для освобождения своих территорий!!!
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Пик заболевших в РФ и Украине будет синхронизирован с пиком в Украине.
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пнх кремлебот! у вас в РФ будет все хуже в миллион раз!!!
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по прогнозам пик в Украине будет, через пару дней ближайших! А в РФ только все начинается!
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Прогноз гисметео?
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Действительно, как это журналисты не туда смотрят? Берут сводки за вчерашний день, как тут уже некоторые сказали.
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Пусть это звучит цинично, но чем больше рашку затянет в воронку вируса, тем меньше у них останется сил на войну с нами. Не мы эту войну начали.
И на парад нужно рашке выйти всем составом
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Який там коронавірус! То в них побєдобєсіє розпочалося, - сезонне явище.
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Данные брехня ! Смотрел видики с километровыми очередями скорой .не успевают принимать и это только в макцве . да и вообщем хрен с ними - чтопосеяли то и пожнут .идиёты
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Ясно. А теперь все эти циферки по регионам умножьте на 100 и получите реальную картинку.
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Апрель 15. 2020. В рашке около 25.000, новых за сутки - 3.400
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Навіть не уявляю, де той чукча зустрів вірус.
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Двое на руднике "Купол" добывающем золото. Как я понял там люди со всего мира золото копают.
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Новость ПОЗИТИВНАЯ За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 287особенно учитывая,что цифры эти можно смело умножать на ДЕСЯТЬ а то и на ДВАДЦАТЬ , За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 9997так глядишь и нашим ракетам в дело не придётся вступать . За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 6652
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Хорошо бы в Тюмени, и где там у них ещё нефть добывают!
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