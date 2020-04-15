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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, За рубежом
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 За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 21,1 тыс.

За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

- Москва - 1489
- Московская область - 460
- Санкт-Петербург - 121
- Республика Коми - 97
- Нижегородская область - 68
- Тамбовская область - 35
- Ленинградская область - 35
- Смоленская область - 34
- Рязанская область - 27
- Пермский край - 27
- Республика Татарстан - 23
- Республика Башкортостан - 22
- Красноярский край - 21
- Ростовская область - 20
- Республика Северная Осетия - 18
- Владимирская область - 16
- Республика Дагестан - 16
- Калужская область - 15
- Чеченская Республика - 15
- Ханты-Мансийский АО - 15
- Тюменская область - 14
- Республика Мордовия - 13
- Республика Марий Эл - 11
- Самарская область - 11
- Белгородская область - 10
- Ивановская область - 10
- Ставропольский край - 9
- Республика Бурятия - 9
- Воронежская область - 8
- Оренбургская область - 8
- Свердловская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Орловская область - 7
- Вологодская область - 7
- Республика Адыгея - 7
- Томская область - 7
- Удмуртская Республика - 6
- Липецкая область - 5
- Калининградская область - 5
- Краснодарский край - 5
- Саратовская область - 5
- Челябинская область - 5
- Алтайский край - 5
- Иркутская область - 4
- Приморский край - 4
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Волгоградская область - 2
- Архангельская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Магаданская область - 1

Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Севастополе выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3189128
 
 
 Топ комментарии
 
Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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В рашке сделано 1,6 млн тестов а в Украине продолжают делать по 2,5-3 тыс. в сутки.
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Не 1.6..... ровно 1.4.......

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Только Вы этому верите? Не стоит. Как и статистике Китая.
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Гунько тупой, есть вещи кроме тестов, которые отражают реальное положение вещей. Это, например, количество умерших или количество нуждающихся в реанимации. Так вот в Украине нет пока пандемии. Дело в том, что мы уже две недели были на карантине, когда путлер ваш ***** объявил каникулы, и все нарассеяне принялись гулять, бухать и веселиться
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Желаю этому ничтожному сброду сдохнуть всем!
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За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая, а в США столько же умерло. Кошмар.
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Когда наступит пик заболевших в РФ, тогда надо идти в атаку на Донбасс!!! Лучшего момента не будет для освобождения своих территорий!!!
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Пик заболевших в РФ и Украине будет синхронизирован с пиком в Украине.
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пнх кремлебот! у вас в РФ будет все хуже в миллион раз!!!
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по прогнозам пик в Украине будет, через пару дней ближайших! А в РФ только все начинается!
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Действительно, как это журналисты не туда смотрят? Берут сводки за вчерашний день, как тут уже некоторые сказали.
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Пусть это звучит цинично, но чем больше рашку затянет в воронку вируса, тем меньше у них останется сил на войну с нами. Не мы эту войну начали.
И на парад нужно рашке выйти всем составом
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Який там коронавірус! То в них побєдобєсіє розпочалося, - сезонне явище.
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Данные брехня ! Смотрел видики с километровыми очередями скорой .не успевают принимать и это только в макцве . да и вообщем хрен с ними - чтопосеяли то и пожнут .идиёты
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