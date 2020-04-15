 За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 21,1 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

- Москва - 1489

- Московская область - 460

- Санкт-Петербург - 121

- Республика Коми - 97

- Нижегородская область - 68

- Тамбовская область - 35

- Ленинградская область - 35

- Смоленская область - 34

- Рязанская область - 27

- Пермский край - 27

- Республика Татарстан - 23

- Республика Башкортостан - 22

- Красноярский край - 21

- Ростовская область - 20

- Республика Северная Осетия - 18

- Владимирская область - 16

- Республика Дагестан - 16

- Калужская область - 15

- Чеченская Республика - 15

- Ханты-Мансийский АО - 15

- Тюменская область - 14

- Республика Мордовия - 13

- Республика Марий Эл - 11

- Самарская область - 11

- Белгородская область - 10

- Ивановская область - 10

- Ставропольский край - 9

- Республика Бурятия - 9

- Воронежская область - 8

- Оренбургская область - 8

- Свердловская область - 8

- Республика Хакасия - 8

- Орловская область - 7

- Вологодская область - 7

- Республика Адыгея - 7

- Томская область - 7

- Удмуртская Республика - 6

- Липецкая область - 5

- Калининградская область - 5

- Краснодарский край - 5

- Саратовская область - 5

- Челябинская область - 5

- Алтайский край - 5

- Иркутская область - 4

- Приморский край - 4

- Карачаево-Черкесская Республика - 3

- Волгоградская область - 2

- Архангельская область - 1

- Республика Саха (Якутия) - 1

- Магаданская область - 1

Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Севастополе выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека", - сказано в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.

По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.