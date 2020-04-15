 За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 21,1 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале российского оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.
- Москва - 1489
- Московская область - 460
- Санкт-Петербург - 121
- Республика Коми - 97
- Нижегородская область - 68
- Тамбовская область - 35
- Ленинградская область - 35
- Смоленская область - 34
- Рязанская область - 27
- Пермский край - 27
- Республика Татарстан - 23
- Республика Башкортостан - 22
- Красноярский край - 21
- Ростовская область - 20
- Республика Северная Осетия - 18
- Владимирская область - 16
- Республика Дагестан - 16
- Калужская область - 15
- Чеченская Республика - 15
- Ханты-Мансийский АО - 15
- Тюменская область - 14
- Республика Мордовия - 13
- Республика Марий Эл - 11
- Самарская область - 11
- Белгородская область - 10
- Ивановская область - 10
- Ставропольский край - 9
- Республика Бурятия - 9
- Воронежская область - 8
- Оренбургская область - 8
- Свердловская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Орловская область - 7
- Вологодская область - 7
- Республика Адыгея - 7
- Томская область - 7
- Удмуртская Республика - 6
- Липецкая область - 5
- Калининградская область - 5
- Краснодарский край - 5
- Саратовская область - 5
- Челябинская область - 5
- Алтайский край - 5
- Иркутская область - 4
- Приморский край - 4
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Волгоградская область - 2
- Архангельская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Магаданская область - 1
Также по данным российского оперштаба, в оккупированном Севастополе выявлен один случай заражения коронавирусом.
"Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека", - сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом на полуострове.
По ее словам, официально в Крыму сообщили о 28 случаях коронавируса и около 200 госпитализированных с подозрением. При этом на полуострове большинству лиц, которые контактировали с инфицированными пациентами, не проводили тесты на COVID-19.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Только Вы этому верите? Не стоит. Как и статистике Китая.
И на парад нужно рашке выйти всем составом