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 Экономика
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Все про:кризис (2992) энергетика (1148)

 Энергетику довели до кризиса административное давление и непрофессионализм, – Тимченко

Административное давление и ручное регулирование энергорынка привели к кризису в отрасли, который приводит к остановке энергетических предприятий.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, сообщает Обозреватель.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что системный кризис в энергоотрасли, продолжающийся с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий.

По его словам, из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. В результате генерирующие и угледобывающие предприятия несут огромные убытки и вынуждены приостанавливать работу.

"На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое", - сообщил Тимченко.

Он также сообщил, что с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

Напомним, ранее Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности в обращении к президенту заявил о коллапсе в электроэнергетике и призвал принять безотлагательные меры для вывода отрасли из кризиса.

В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3189126
 
   
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Непрофессионализм - это отличительный яркий кричащий признак сегодняшней власти Украины.
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Непрофессионализм - это отличительный яркий кричащий признак сегодняшней власти Украины.
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Енергетику до кризи довело мишебратство. Мишебратство - яскрава ознака нинішньої влади.
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Непрофесіоналізм це ще пів біди - з цим ще можна було б якось змиритись. А от що робити з цілеспрямованою підривною діяльністю проти України яку вже відкрито веде нинішня влада? Тим більше що вони навіть не стараються приховати звідки і ким вона контролюється і керується!
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Кем только не управляется наша власть... Кем угодно и где угодно.) А мириться с непрофесстонализмом -это гибельно. Врач непрофессионал вас угробит, учитель - угробит вашу психику, юрист вас посадит в тюрьму без причины и т.д. Непрофессионалы -это серьезная опасность для страны и каждого украинца, тем более у нас президент - непрофессионал.
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Не професіонал ніколи не "вгробить" професіонала. А для держави це дійсно велика небезпека але це для такої держави як Україна де 70% "хохлів" вибрали собі таку владу - вона нам не впала з космосу нам її не призначив ***** а її саме вибрали тому що "а какая разница".
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Які виборці. така і влада у них. Селяві.
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Ты равнодушно отделяешься от народа? А что тогда тут делаешь? Избиратели не гении и всегда были такими. Дело не в избирателях, а в избирательной системе и регулярном обмане людей. Безнаказанном обмане. Ни один президент не ответил за свой обман.Разве что Янукович, которого изгнали, да и тот пытается оправдаться, потому что не осужден по существу, за убийства сотни людей и не сидит в тюрьме пожизненно.
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Я не стаді патамушта і маю здатність мислити самостійно.
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Нарід мудрий, він знає, що обирає. Подібних собі клоунів. Зате весело.
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18 вересня Герус пролобіював поправку в закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яка дозволила імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського енергоспівтовариства. За його версією, імпорт мали здійснювати з Білорусі, проте 1 жовтня компанія "Юнайтед Енерджі" почала імпорт електроенергії з РФ. Факт початку імпорту електроенергії з Росії підтвердили в НЕК "Укренерго". Експерти пов'язують компанію "Юнайтед Енерджі" із олігархом Ігорем Коломойським.
Раніше в РФ підтвердили, що Україна стала експортувати електроенергію з Росії після 4-річної перерви. Энергетику довели до кризиса административное давление и непрофессионализм, – Тимченко - Цензор.НЕТ 6960
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А хто поправки в вносив що уможливили імпорт дешевої російської електрики? Энергетику довели до кризиса административное давление и непрофессионализм, – Тимченко - Цензор.НЕТ 2531
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а чего это Ахметка вдруг начал так нервничать?
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А чего Ахметке нервничать то?Ему денег на 100 жизней хватит.А вот Вам стоит напрячься
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тогда зачем его директор начинает нюни распускать?
...
мне нечего напрягаться...
я не завишу от этих упырей....
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Суки бабло просят с бюджета или хотят тарифи на электроенергию поднять плю за транспортировку будут брать
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Атомные станции сжигают топливо и кричат, что нет денег на закупку, а тепловые остановились и придерживают уголек?!
Похоже на какую-то мутку.
Пусть атомные снизят мощность, а Ахметов пусть сжигает свой уголь.
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Мальованный "патриот", когда пойдут скоро веерные отключения, будешь в темноте рассуждать сам с собой о мутке. А о формировании цены на э/э и баланс АЭС и тепловых станций тебе вообще нет смысла пояснять.
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Бедняга Ахметка поиздержался прикупив в 2019 году за 200 лямов евриков особнячок на Лазурном берегу.
А то что он с 2015 года вез через паРашку уголек из Лугандона, никого не парило.
Он же так распинался об необходимости энергорынка в Украине. Только в его понимании энергорынок это когда он выставляет любые цены (он же монополист) а все ему безпрекословно платят.
А тут внезапно все его хотелки обломали экспортом 0,5-1,0% от общего количества энергии.
Но тем не менее он умудрялся продавать украинцам свою эл.энергию на 75% дороже, чем продавал ее в ЕС. Да и сейчас цена эл.энергии в Украине в ЧЕТЫРЕ раза выше чем в ЕС. Рынок говорите...
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А разве не к увеличению доли возобновляемой энергетики стремимся? Пусть закрываются тэс. Весь мир их закрывает на#ер
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У меня с приходом к власти Зе постепенно начало трансформироваться отношение к коррупци. Не то, чтобы я оправдываю, нет. Но в то же время выбирая между коррупцией и непрофессионализмом склоняюсь к первой. Нормальный человек живет по принципу "и себе и людям". Весь мой жизненный опыт говорит о том, что те люди, по крайней мере из тех, которые встречались на моем жизненном пути, которые рвали на себе тельняшки и лифчики с воплями о своей честности и борьбе с коррупцинерами оказывались на поверку или мерзавцами или сумасшедшими.
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Вже почались відключення. Раніше ліхтарі по вулиці горіли до часу ночі, а тепер вимикають о 22-00. Зебілам слава!
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