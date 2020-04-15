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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ПР (11318) Чорновол Татьяна (569) евромайдан (6894) Закревская Евгения (67) ГБР (1139) Бабиков (34)

 "Дело Чорновол" нужно для продвижения позиции о "майдане как госперевороте", - Закревская

Защита и семьи Героев Небесной Сотни ожидают официального заявления Управления по делам Майдана ГБР относительно искажения хронологии событий 18 февраля 2014 года, так, как вопреки заявлению пресс-службы ГБР, на момент событий возле офиса Партии регионов уже началось избиение протестующих в Мариинском парке и велась стрельба по протестующим со стороны ВР и "Беркута".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР на официальном сайте размещает ВОТ ЭТО

"Согласно материалам уголовных производств и установленной хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в г.. Киеве 18.02.2014 начались после поджога офиса "Партии регионов". (с) ГБР

Очень интересно, кем именно (каким органом досудебного расследования, конкретным подразделением, следственной группой) и в каких криминальных процессах такая ​​интересная хронология установлена. И кто эти производства расследовал и когда. Потому что вообще-то до того, как неадвокат неянуковича небабиков не стал первым заместителем директора ГБР, это была позиция защиты Януковича. И именно такую ​​"хронологиию событий" отстаивали его адвокаты, обосновывая "государственный переворот". А объективная картина совсем другая ... На момент событий на ул. Липской уже началось избиение протестующих в Мариинском парке, велась стрельба по протестующим со стороны ВР и "Беркута", использовались нештатные спецсредства, оторванные руки, разбитые головы, простреленные глаза ... Все это именно 18 февраля, даже если мы не берем предыдущие даты, началось раньше", - заявила Закревская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова, - и.о. главы ГБР Соколов. ВИДЕО

"Интересна также позиция по поводу установленной "хронологии событий 18 февраля" Управления по делам Майдана ГБР - того самого, которое ЕДИНСТВЕННОЕ из следственных управлений выведено из-под подчинения неадвоката Януковича Александра Бабикова.
- Согласны ли они с такой хронологией?
- Или опровергают ее?
- Кто кроме следователей управления по делам Майдана в ГБР располагает соответствующими материалами производств, чтобы делать такие выводы и предоставлять такую информацию пресс-службе?

Ждем вместе с пострадавшими публичную позицию по этому поводу. Интересна позиция процессуальных руководителей по делам Майдана по этому поводу? Именно для этого нужно было "дело Чорновол"? Чтобы продвинуть позицию защиты Яныка о "майдане как государственном перевороте" на новый уровень и закрепить ее на уровне конкретного приговора? Да, господин, Бабиков?" - резюмировала Закревская.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Дело Чорновол нужно для продвижения позиции о майдане как госперевороте, - Закревская 01
Дело Чорновол нужно для продвижения позиции о майдане как госперевороте, - Закревская 02
Дело Чорновол нужно для продвижения позиции о майдане как госперевороте, - Закревская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189125
 
   
 Топ комментарии
 
Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
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Зеленский себя дискредитировал с первых 3-х месяцев своего правления. А Майдан никогда не станет госпереворотом, как бы рыганальники и бандит Янукович не хотели. Чтобы это вообразить нужно очень много выпить, а украинцы столько не пьют.)
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После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
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Зеленский себя дискредитировал с первых 3-х месяцев своего правления. А Майдан никогда не станет госпереворотом, как бы рыганальники и бандит Янукович не хотели. Чтобы это вообразить нужно очень много выпить, а украинцы столько не пьют.)
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та зеленскому насрать на избирателей он преследует личние амбиции
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когда Яныку и его банде вместе с Бибиковым Бабиковым ублюдком засунуть через анал прямо в гланды кол... а вы что подумали??!!! когда даже их покойников выкопают в Ростове из могилок и привезут прах в Украину и над прахом проведут Анафему предадут вечным ПРОКЛЯТИЯМ... а это будет никто и никоггда Яныку не простит Грехи против собственного народа.. хоть лоб пробьет с секте РПЦ МП а толку нуль... Вселенский Патриарх не признает за Яныком причастия и исповеди от слова вообще ибо нет от него покаяния на ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УКРАИНСКОМ СУДЕ.. боится ******.. Бибиковых Бабиковых посадят или повесят или расстреляют в зависимости какая мера наказания будет на тот момент в Украине.. у нас надо вводить как при Сталине ПОЛНОЕ ПОРОЖАЕНИЕ В ПРАВАХ ЧТОБЫ ДАЖЕ ДВОРНИКОМ НЕ МОГ РАБОТАТЬ НЕ ТО ЧТО ЗАМ ГЛАВЫ ГБР!!!! и очень скоро ждите адукаты Дьявола Путина и Яныка...бумеранга дешевые подстилки и проститутки.. только "пейсатые" в Украине могут галиматью втирать Украине как торжество закона и справедливости "Рабов Египту" ждут увлекательные путешествия по миру...ох и доиграетесь ублюдки на свою же головку.. ой доиграетесь вернее уже к этому открыли путь....а в Израиле между прочим от ВАШЕЙ победы начались Беды именно в Израиле поняли сразу какого идиота из Квартала выбрали себе "жиденький 73%" избиратель..... непотриб брехло тупой еще тупее и наглое...и строит из себя крутого пацана в памперсах... вы бы луше сопли на ЕГО роже вытерли...
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Вот поэтому карантин будут затягивать до осени
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Возглавивший при Зе ГБР адвокат Яныка станет долларовым миллионером после этого дельца.
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скорее пеплом.. оно шестерка и не понимает.... адвокатов очень часто просто находят повешенными с заведенными за спину рукаи в наручниках... как там в кинокомедии..
как говаривал один мой знакомый.... "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 2040 (подставляейте адвокат) "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 8210 ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ...... "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 9063
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интересная версия...
а если окажется, что это совсем не так!
что будем делать?
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А яка інша причина кримінальної справи проти Чорновол саме за Майдан? Хотіли б саме Чорновол посадити - могли б за корупцію з Пашинським справу порушити - резонансу було б в рази менше і суспільство б за Чорновол тоді не вступилося б...
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а що вас дивує? вова і вся його ******* *нових ліц* то є вірними нащадкими овоча
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А сколько в его команде порохорыгов? И оно удивляется падению рейтинга
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Такої брехливої,продажної влади України і її призначенців не було за всі роки незалежності. Цинізм,брехня, продажність,"а какая разніца", піар зрада--це основні засади цієї влади.
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Чєсть, совєсть і прінципіальность на хлєп нє намажеш і в карман нє паложиш! Мудрий нарід знав що робить тоді, тож найдьот в сібє сіли тєрпєть сєйчас.
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На мудрый народ - начхать.
Речь идёт о вменяемых 10-15% населения, которые, очевидно, станут жертвами террора, если зелёная банда добьётся своих целей.
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Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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Абсолютно не тогда. Это произошло в 2010г.,когда Яник, придя к власти вскоре изменил Конституцию и выборы по ней не проводили. Поэтому он весь срок был нелегетимным. Зе выбирался по Конституции которая была в 2014 и по которой мы живём,Но то,что это недоразумение воспользовалось всё дозволенными законами для власти,, то это факт. Кстати происхождение олигархов происходило по этой причине.Мы живём в узаконенном преступном государстве. Сегодня молодые импотенты придя к власти этим пользуются и пытаются превратить общество с авторитарным управлением,причём это делают очень откровенно. Зе со своим стадом слуг пытается воссоздать совок,только в значительно худшей редакции.К сожалению это пока запрос нашего общества, раз такое выбрали. Отсюда вопрос: Зеля вас обманул или вы обманули самих себя. Цитируя вашего идола *думай Те*.
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Вы к кому обращаетесь вообще ? Меня Зеля никак не мог обмануть, потому что я его изначально считал и считаю негодяем и мошенником. А если Антоненко и Кузьменко убиты в заключении, то Зеленский - ещё и преступник, по статье "Умышленное убийство".
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Так это и был ГОСПЕРЕВОРОТ только который пошел не туда.
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Государственный переворот - это замена конституционного органа власти неконституционным.
В 2014-м году, после бегства президента и кабинета министров, страной продолжила руководить законно избранная Верховная Рада.
В 2019-м году Верховная Рада была распущена вопреки Конституции. К тому же это сделал человек, регистрация которого в качестве кандидата в президенты была незаконна, поскольку нарушила статью 9-ю закона "О выборах Президента Украины".
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А чем так плох Государственный переворот? есть, кроме приведенного Вами, другие определения переворота с акцентами на другие аспекты, как и определение мирного протеста не подразумевает кое-чего. в любом случае люди свергли преступный режим - путем революции или переворота. дальше ответственность за успехи или провалы лежит на пришедших к власти. не воспользовались шансом, придется ожидать следующего. все всё прекрасно понимают.
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>А чем так плох Государственный переворот?

Teм что замена законного органа власти незаконным означает что новая власть незаконна, и население может ей не подчиняться.
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Основная вишенка не "народ". Как показала практика, "народ" за еду и зрелища будет подчиняться кому угодно.

Самый цимес в непризнании всех решений нелегитимной власти на международном уровне, А это ведет к вынужденной самоизоляции такого государства.
Кстати, все признаки такой политики налицо в РФ и Беларуси.
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так это ж Ваша трактовка, с Вашим пониманием нюансов. Дайте другое определение с упором на другие нюансы - будет другая картина. определение события - это не природное явление, оно субъективно, можно выпячивать что удобно.
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Ваше выступление - эмоционально, а моё - юридически обосновано. Поэтому я прав, а Вы - неправы. "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4664
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значит не хотели чтобы узнали, кто убивал и давал приказы на майдане, а прчему? може сывочоле чего-то не договаривало? боялось на себя и сосвинников выйти?
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Пійшла інформаційна атака фашистської раборосії по Україні, а можливо щось більше.
Все таки Ракетна програма України для них як кість у горлі, а для нас це питання треба ставити в пріорітеті !
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4065 Вон
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4934
Вони цитують цей пост - https://censor.net.ua/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo
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Зачем порохоботы приплели эту шизофреничку к революции
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Зачем ты написал этот бессмысленный набор слов?
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Ты настолько глуп? Тогда посиди и помедитируй ещё с полчасика над написаным
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То держпереворот, то хунта. Видно переворот в мізках.
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падло зелёное, хрен ты отвертишься, мол ты тут не при чём.
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Революция достоинства? О каком достоинстве идет речь, если о Небесной сотне все забыли, а героями Майдана стали Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий, Федина, Маруся, Танька Черновол.

Как напишешь про Порошенко , так вроде руки в нечистоты сортирные опустил .
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так чого ж ви не знищили 5 колону коли могли це зробить-демократії захотілось-то тепер вони ва знищать-так як на демократію їм плювать -бояться вони тільки поки людей-які вже не будуть стоять на майдані і співать
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"дело черновол" НУЖНО чтоб остановить зарвавшуюся идиотку.
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Чому взагалі не можна було партію регіонів звинуватити у державній зраді і заборонити її, як комуністичну? А всіх її членів лишити права займати державні посади?
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венедиктова вважає авакова держзаколонтиком ?
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эта та которая 2 года или сколько за ее словами ждала от Парубия принятия нужного закона для дела...( если неошибусь в интевью ее слова были -- что парубий 2 года нехотел видеть в упор нужный закон для дел майдана) зато патриотичный парубий ставил по 15 раз нужные пети законы...

а 2 сраных недели подождать зрадникив слуг народа немогла и устроила голодовку:?( в то время как депутаты разьехались между сесиями их собрать нереально, ей сказали через 2 недели вернуться-- проголосуют..) она устрорила голодовку..... зато "патриотов " ждала 2 года.... вот вам двуличие

и что случилось дальше? -- проголосовали как и обещали.

если депутатов нету-- подожди 2 недели--- неголосуют-- тогда устраивай... иначе это обычный лицемерный пиар

выходит --- от патриотов мы терпим 2 года . а от "зрадникив" и две недели подождать неможем..
для меня это мерзко.
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