 "Дело Чорновол" нужно для продвижения позиции о "майдане как госперевороте", - Закревская

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР на официальном сайте размещает ВОТ ЭТО:

"Согласно материалам уголовных производств и установленной хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах в г.. Киеве 18.02.2014 начались после поджога офиса "Партии регионов". (с) ГБР

Очень интересно, кем именно (каким органом досудебного расследования, конкретным подразделением, следственной группой) и в каких криминальных процессах такая ​​интересная хронология установлена. И кто эти производства расследовал и когда. Потому что вообще-то до того, как неадвокат неянуковича небабиков не стал первым заместителем директора ГБР, это была позиция защиты Януковича. И именно такую ​​"хронологиию событий" отстаивали его адвокаты, обосновывая "государственный переворот". А объективная картина совсем другая ... На момент событий на ул. Липской уже началось избиение протестующих в Мариинском парке, велась стрельба по протестующим со стороны ВР и "Беркута", использовались нештатные спецсредства, оторванные руки, разбитые головы, простреленные глаза ... Все это именно 18 февраля, даже если мы не берем предыдущие даты, началось раньше", - заявила Закревская.

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"Интересна также позиция по поводу установленной "хронологии событий 18 февраля" Управления по делам Майдана ГБР - того самого, которое ЕДИНСТВЕННОЕ из следственных управлений выведено из-под подчинения неадвоката Януковича Александра Бабикова.

- Согласны ли они с такой хронологией?

- Или опровергают ее?

- Кто кроме следователей управления по делам Майдана в ГБР располагает соответствующими материалами производств, чтобы делать такие выводы и предоставлять такую информацию пресс-службе?

Ждем вместе с пострадавшими публичную позицию по этому поводу. Интересна позиция процессуальных руководителей по делам Майдана по этому поводу? Именно для этого нужно было "дело Чорновол"? Чтобы продвинуть позицию защиты Яныка о "майдане как государственном перевороте" на новый уровень и закрепить ее на уровне конкретного приговора? Да, господин, Бабиков?" - резюмировала Закревская.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.





