 16 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Львовщине, всего 152 заболевших, - горсовет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу.

Так, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 6 - летальные.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 926 человек, госпитализированы - 259, на амбулаторном лечении - 667 человек, выписаны - 170 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - в 152 человек, 6 человек умерли, 6 пациентов выздоровели.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 146 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные.

Как сообщалось ранее, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.