 На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
г. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
Карта України - розповсюдження COVID-19, оновлюється постійно
нужно для 73% создать концлагерь и там их всех держать!!!
тикы слипый того нэ бачыть..."
(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
Перейди до Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова