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 На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 74 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 130 случаев;
Закарпатская область - 110 случаев;
Запорожская область - 99 случаев;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
г. Киев - 612 случаев;
Киевская область - 230 случаев;
Львовская область - 152 случая;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 14 случаев;
Одесская область - 70 случаев;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 173 случая;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 287 случаев;
Харьковская область - 25 случаев;
Херсонская область - 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы начали аудит системы здравоохранения, первые сигналы - тревожные, - глава Минздрава Степанов

На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189120
 
 
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Снова дёргается цифра новых заражений. А вот кумулятивная кривая неплохо на экспоненту ложится.
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Так это еще Пасха не наступила Фанатикам приготовится..Плохо только, что мы вместе с ними в одной лодке
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и точно!!!
нужно для 73% создать концлагерь и там их всех держать!!!
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"з кожным днэм всэ кращэ и кращэ!
тикы слипый того нэ бачыть..."

(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
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А не далее как вчера уже начинали дышать о снижении Ыпидемеии. И даже Бубочка что то вякнул по этому поводу...
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Выходим на плато, мать его. Резким рывком под углом 60 градусов. Где *** Ляшка-2 с оптимизмом?
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Корона корона
Перейди до Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
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Николаевская обл. начинает набирать обороты -14. А в Луганской всего 4 ? Ляшко должен послать комиссию и разобраться
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108/3764=2,8% Где пандемия? Где возраст умерших? Были ли у них хронические заболевания?
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Для продовження своєї гібридної війни проти України церкви кремлівського сатанату з нетерпінням чекають на 73% їбанатів.
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