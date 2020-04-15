 Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Кременчуге, - мэр Малецкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Виталий Малецкий.

По его словам, умер мужчина 84 лет, который болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение БИЛ "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

"Царство небесное. Похоронные мероприятия состоятся согласно установкам Минздрава. Наши коммунальщики всем обеспечены и готовы к такой ситуации", - написал он.

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"Берегите себя и своих близких. В случае плохого самочувствия сразу обращайтесь к врачам. Строго соблюдайте карантинных мероприятий", - добавил Малецкий.