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 Политика Украины
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 Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

Незаконно заключенный в московском СИЗО "Лефортово" крымчанин Иван Яцкин рассказал, что в качестве противовирусных мер им выдают на обед лук.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на его адвоката Николая Полозова, передает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, перед заседанием суда 14 апреля по апелляции на продление ареста ему удалось пообщаться с подзащитным буквально пять минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов

"Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной ли основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом", – сказал Полозов.

По словам заключенного крымчанина, в качестве противоэпидемических мер в его камере дважды проводилась уборка течение двух недель. "Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры у заключенных в СИЗО не производится", – заявил адвокат.

На заседании Московского городского суда судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкину и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Он останется в СИЗО до лета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189116
 
 
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Масок нет, а как противовирусное дают лук ,

Ближе к делу- кто умер? Никто...
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Я вот сомневаюсь что в украинских тюрьмах заключенные сидят в масках.
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а в наших, украинских СИЗО лук хотя бы дают...?
О масках и не спрашиваю даже...
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С паршей все давно ясно. Лучше расскажите про ситуацию в наших украинских СИЗО и колониях. Не думаю, что администрация выдает маски и антисептики сидельцам на шару. Скорее всего родня с воли передает. Или на зоне шьют из подручного материала.
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А у нас народу дают... хрен. Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 5049 Така вот епідеміологія, малята!
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Якщо хочеш їсти лук, то сідай у буцигарню в Наросії.
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Сердечно дякую, але мені цибуля більш до вподоби. Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 2992
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