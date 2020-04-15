 В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.

"Пандемия и вынуждены карантинные мероприятия внесли изменения в жизни каждого украинца. Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки. Весьма полезным для Вас может стать мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с его помощью, оставаясь дома, можно:

- ознакомиться с информацией о приобретенном страховом стаже, уплате работодателями страховых взносов;

- просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;

- воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;

- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе по принципу "одно посещение";

- просмотреть информацию электронного пенсионного дела (если Вы пенсионер)

- обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами и получать на них ответы.

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Также в ведомстве рассказали, как установить мобильное приложение на смартфон или планшет с подключением к Интернету.

Шаг 1. Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.

Шаг 2 . Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон.

Шаг 3. Открыв мобильное приложение, будет предложено выбрать варианты входа в личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:

- с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должна быть сохранен в телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ, и оставить отметку, кем Вы являетесь: "физическим" или "юридическим" лицом;

- с помощью GovID. Если выбираете этот способ, открывается панель, где предлагается осуществить вход, выбрав из предложенного перечня банк, в котором Вы обслуживаетесь. После этого необходимо ввести номер банковской карты, и Вам сразу придет смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;

- с помощью регистрации. Для этого нужно личное посещение Пенсионного фонда, где выдадут логин и пароль. Однако, сегодня не время;

- с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно у Вас имеется.

"После быстрой процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - добавили в ведомстве.



