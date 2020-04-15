 В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.
"Пандемия и вынуждены карантинные мероприятия внесли изменения в жизни каждого украинца. Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки. Весьма полезным для Вас может стать мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, с его помощью, оставаясь дома, можно:
- ознакомиться с информацией о приобретенном страховом стаже, уплате работодателями страховых взносов;
- просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;
- воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;
- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе по принципу "одно посещение";
- просмотреть информацию электронного пенсионного дела (если Вы пенсионер)
- обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами и получать на них ответы.
Также в ведомстве рассказали, как установить мобильное приложение на смартфон или планшет с подключением к Интернету.
Шаг 1. Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.
Шаг 2 . Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон.
Шаг 3. Открыв мобильное приложение, будет предложено выбрать варианты входа в личный кабинет.
В приложении есть несколько таких способов входа:
- с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должна быть сохранен в телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ, и оставить отметку, кем Вы являетесь: "физическим" или "юридическим" лицом;
- с помощью GovID. Если выбираете этот способ, открывается панель, где предлагается осуществить вход, выбрав из предложенного перечня банк, в котором Вы обслуживаетесь. После этого необходимо ввести номер банковской карты, и Вам сразу придет смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;
- с помощью регистрации. Для этого нужно личное посещение Пенсионного фонда, где выдадут логин и пароль. Однако, сегодня не время;
- с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно у Вас имеется.
"После быстрой процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - добавили в ведомстве.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности
Люди пенсионного возраста знают свой стаж наизусть. И от того, что он он там сам себе насчитает на бумажке или даже в приложении, ничего не изменится, включая сумму начисления пенсии. Это скорее больше для контроля, чтобы тебя не *******....Но для этого не нужно разрабатывать приложение для ежедневного пересчета. Вполне достаточно было разработать личный кабинет на сайте ПФ с мобильным доступом(если уж сильно прет от "диджитализации")
Зачем делать просто - когда можно сделать сложно? Ксерокопию трудовой книжки в PDFе с помощью смартфона многие сумеют в пенсионный закинуть? 90% после окончания карантина пешком в пенсионный отнесут.
одно другому не мешает.