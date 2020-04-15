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 В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию

В Пенсионном фонде рассказали пенсионерам о новом мобильном приложении, в котором можно рассчитать свою пенсию и посмотреть информацию о своем стаже не выходя из дома.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.

"Пандемия и вынуждены карантинные мероприятия внесли изменения в жизни каждого украинца. Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки. Весьма полезным для Вас может стать мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с его помощью, оставаясь дома, можно:

- ознакомиться с информацией о приобретенном страховом стаже, уплате работодателями страховых взносов;
- просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;
- воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;
- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе по принципу "одно посещение";
- просмотреть информацию электронного пенсионного дела (если Вы пенсионер)
- обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами и получать на них ответы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приложение "Дій вдома" нужно для понимания ситуации с находящимися в самоизоляции, но принуждать его устанавливать не будут, - глава Минцифры Федоров

Также в ведомстве рассказали, как установить мобильное приложение на смартфон или планшет с подключением к Интернету.

Шаг 1. Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.

Шаг 2 . Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон.

Шаг 3. Открыв мобильное приложение, будет предложено выбрать варианты входа в личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:

- с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должна быть сохранен в телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ, и оставить отметку, кем Вы являетесь: "физическим" или "юридическим" лицом;

- с помощью GovID. Если выбираете этот способ, открывается панель, где предлагается осуществить вход, выбрав из предложенного перечня банк, в котором Вы обслуживаетесь. После этого необходимо ввести номер банковской карты, и Вам сразу придет смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;

- с помощью регистрации. Для этого нужно личное посещение Пенсионного фонда, где выдадут логин и пароль. Однако, сегодня не время;

- с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно у Вас имеется.

"После быстрой процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение "Пенсионный фонд"", - добавили в ведомстве.

В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию 01
В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189113
 
 
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Очень полезно, они и так всё знают! Пенсия минимальная а стаж максимальный
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Більше року користуюся вже. А вони тільки прокинулися В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию - Цензор.НЕТ 1091
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А у кого кнопочний телефон(бабофон)? Дайошш кожному пенсу по смартфону!
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Это большое достижение очень хорошее даже. Больше стали засевать пенсионеров, рожь там, овёс, вот это всё.
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И нахрена пенсионерам смотреть свой стаж, если они уже вышли на пенсию. Стаж нужно знать при выходе на пенсию, а не при выходе на улицу.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности
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Не скажи, большинство пенсионеров работают, стаж нужно знать для пересчета.
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Удаленно работают?!
Люди пенсионного возраста знают свой стаж наизусть. И от того, что он он там сам себе насчитает на бумажке или даже в приложении, ничего не изменится, включая сумму начисления пенсии. Это скорее больше для контроля, чтобы тебя не *******....Но для этого не нужно разрабатывать приложение для ежедневного пересчета. Вполне достаточно было разработать личный кабинет на сайте ПФ с мобильным доступом(если уж сильно прет от "диджитализации")
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Придется повторить - большинство пенсионеров работают, стаж нужно знать для пересчета пенсии.
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Не важно, главное что барыгу скинули!
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"Шаг 2 . Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон." - вот она, вожделенная халява!!! Шаг 4. Удаляем установленное приложение и возвращаемся к "Шаг 1". Операцию повторяем до получения полного удовлетворения и насыщения процессом. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 7656
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"У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію"- дубіЛєтнулись повністю диЖидитАлізатори! У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9382
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Як у цьому бабофоні подивитись ваш додаток? ЗЕвлада ідійоти. У них страна в смартфоні. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9416

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Оцифрованные зелебоны уху ели. Как пенсионеру с кнопочным телефоном без инета, да в возрасте за восемьдесят, пользоватся этой лабудой для малолеток? Печально признавать, но мы взастили поколение туповатых социопатов. И это поколение уж точно не имеет никакого отношения к "совку". Что наплодят они, даже представлять не хочу.
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Пенсионер за восемьдесят на печке шептунов пускает. Или не продвинутые дети берут такси и везут бабушку/дедушку в пенсионный фонд. Кому не надо - проходит дальше.
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у большинства пенсов смартфоны как на фото? или все таки кнопочный где ничего нельзя скачать
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Мобильное приложение - это какое то извращение. Никто на маленьком экране не будет страдать этим. Нормально работает веб портал - что ещё надо?
Зачем делать просто - когда можно сделать сложно? Ксерокопию трудовой книжки в PDFе с помощью смартфона многие сумеют в пенсионный закинуть? 90% после окончания карантина пешком в пенсионный отнесут.
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"Никто на маленьком экране не будет страдать этим. Нормально работает веб портал "

одно другому не мешает.
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Предоставьте пошаговую инструкцию действий. У Вас в руках смартфон и трудовая книжка. Отошлите документ. Допускаем что проблем с интернетом нет.
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регистрация аккаунта для вебсайта одинакова как для обычного компа, так и для смартфона.
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А в АТБ оплатить покупки это приложение сможет?
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Сразу видно дуройобы сидят и придумывают не каждый пенсионер в этом разбирается а про смартфоны вообще молчу
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Власти страшно хочется посадить каждому официального соглядатая. Чтобы подсматривать, подслушивать и читать переписку. Все это делается и сейчас, но требует дополнительных телодвижений. А так - гражданин сам все сделает, останется только смотреть и анализировать.
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Очередной распил денег...бесполезное приложение...точно такое же как и дия...
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Многие и на кнопочный еле собрали, и потом у них уже зрение, так что хз кому из пенсов это вообще интересно, и нах им новый смартфон, у них есть телик и радио!
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