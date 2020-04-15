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 Пожары под Чернобылем: продолжается тушение очагов тления, открытого огня нет, - ГСЧС

По состоянию на утро среды продолжается тушение очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 час. 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.

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К тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса – 6 т воды).

Источник: https://censor.net.ua/n3189111
 
 
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Пожар вчера потушила ПОГОДА!))
а не бездарная ЗЕленая власть....
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Пожар потушили пожарные, а не дождь который не промочил землю даже на 3см.
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Спасибо дождю...если бы не дождь то горело бы и сейчас...
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на МЧС лежить вся відповідальність за пожар в чернобильській зоні,їхні переможні заспокійливі реляції з першого дня пожара ,все під контролем вогонь локалізовано,збило з пантелику громадян і владу котра нічого не робила,голову мчс потрібно звільняти ще трохи і був би другий чернобиль із за халатності замовчування катастрофи як в кращих традиціях ссср,
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Кибастус, в мире из-за потепления число пожаров будет рости в прогрессии, неужели страна пожарным у антошек заказать ещё пару цистерн летающих не может, самолёт лямов 30 стоит, шо не наскребли бы?
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Сколько единиц пожарной авиации было использовано при тушении этого пожара?
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