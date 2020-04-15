 Пожары под Чернобылем: продолжается тушение очагов тления, открытого огня нет, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 час. 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.

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К тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 3 сброса – 6 т воды).