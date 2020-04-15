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 Общество, За рубежом
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 За сутки в США из-за коронавируса умерли 2228 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 2228 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ

Впервые за сутки в США скончались более 2200 человек - 2228.

По данным ведущего актуальную статитистику Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, по состоянию на утро 15 апреля составило в стране 26 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, - Трамп

Предыдущий антирекорд составлял 1736 смерти за один день (14 апреля).

Напомним, возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у почти 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч.

Источник: https://censor.net.ua/n3189109
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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Ты на Пасху пойдёшь в церковь, так чтоб без паники?
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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Так и надо было вкладываться в поддержку этой изоляции пропорционально тому, сколько там тамжинашихлюдей, как это было уже не раз в обозримом прошлом, а не растягивать заразу по всему миру. Как ни крути, но то, что были нарушены прописные истины, все же наталкивт на мысль о заранее спланированной диверсии или тотальной умственной деградации человечества. Жизнь, надеюсь, покажет.
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Недавно мировая смертность была ~5%, вчера считал данные 6,2, а сегодня уже 6,3%
Растёт потихоньку к сожалению.
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Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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хм... кто знает как сломать домофон, чтобы магнитный замок не открывался?
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Стало понятно против кого этот вирус, походу США досталось больше всех. Посмотрим потом на финал
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And the Star-Spangled Banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
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Трампика по судам затаскают. Может нападет на кого-то чтобы рейтинг встал?
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У Трампика бенз 1 доллар - 4 литра!)))
А Козлов всяких...беспокоит половое бессилие)))
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В нашем городке (Мельбурн) сегодня литр был по 1 доллар 3 цента.
Ажно прослезилась.
Я не теряю надежды увидеть и по 70 центов за литр, как "в раньшее время"(С).
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Щось людство робить не так. Це нам всім пересторога
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Мабуть мало несуть хабара религиозным прохиндеям))))
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А это как раз недостатки страховой медицины... В случае эпидемий и пандемий никая страховая не покроет расходы, отсюда высокий процент летальности.
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Главный недостаток страховой медицины - неспособность платить страховку у большинства населения. Сейчас это вылезло особо явно в тех же штатах.
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В США на самом деле низкая смертность. Если бы например в Америке была такая же летальность как в Великобритании, умерло бы уже 80 тысяч. В Великобритании вообще самая высокая смертность в мире.
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Еще в Великобритании самый низкий процент выздоровевших. Из-за этого они вообще перестали вести статистику излечившихся. Наверно просто стыдно стало.
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А сколько за день умирает в США от гриппа, гепатита и туберкулеза? Да кто их считает.
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