 За сутки в США из-за коронавируса умерли 2228 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ
Впервые за сутки в США скончались более 2200 человек - 2228.
По данным ведущего актуальную статитистику Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных случаев, вызванных COVID-19, по состоянию на утро 15 апреля составило в стране 26 041.
Предыдущий антирекорд составлял 1736 смерти за один день (14 апреля).
Напомним, возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у почти 2 млн человек, скончались свыше 126 тысяч.
Растёт потихоньку к сожалению.
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
O'er the land of the free and the home of the brave!
А Козлов всяких...беспокоит половое бессилие)))
Ажно прослезилась.
Я не теряю надежды увидеть и по 70 центов за литр, как "в раньшее время"(С).