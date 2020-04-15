 США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ, - генсек ООН Гутерреш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом", - сообщил Гутерреш.

Генсек ООН добавил, что ВОЗ должна оказываться вся необходимая поддержка, чтобы мир смог победить COVID-19.4

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса