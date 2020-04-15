 США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ, - генсек ООН Гутерреш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом", - сообщил Гутерреш.
Генсек ООН добавил, что ВОЗ должна оказываться вся необходимая поддержка, чтобы мир смог победить COVID-19.4
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса
Ні, як раз вони діяли на користь CCP (Chinese Communist Party), вводячи світову спільноту в оману стосовно епідемії.
Как раз те кто придерживался рекомендаций ВОЗ нормально справляються с вирусом. А кто геройствовал как Трамп теперь не знает что делать с больными и умершими.
https://defence-line.org/2020/04/led-kotoryj-tronulsya/
І, взагалалі, якось мені не дуже зрозуміло, як ефіопский міністр став головою ВООЗ. Він та його країна мають якісь досягнення в охороні здоров"я? Не чув про таке
Саме ВОЗ сприяла поширенню віруса - отже - пандемії.
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ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...
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Прям сражается, не больше и не меньше, во загнул.
Трампу ещё надо ФБР на ВОЗ напустить и разобраться как увеличились личные счета тех деятелей
ФОРУМЧАНЕ , города стоят пустые и люди сидят по домам - да за такой кошмар ВОЗ расстрелять надо ( ООН должно задуматься после разрезной Сирии и Донбасса)
1898г. - совершенна вторая, более удачная попытка, конвенция ратифицирована, но исключительно относительно холеры. Спустя пять лет принята подобная конвенция относительно чумы.
1902г. - создано международное санитарное бюро (Вашингтон, США). Позднее преобразовавшаяся в Панамериканскую организацию здравоохранения.
1907г. - открыто Международное бюро общественной гигиены (Париж, Франция), в которое вступили 12 государств, 9 из низ - государства Европы.
1919г. - основана Лига Наций (Женева, Швейцария), кроме всех прочих вопросов, занималась решением вопросов здравоохранения на международном уровне.
1945г. - сделаны первые шаги на пути к учреждению ВОЗ. ООН принята декларация о создании Организации здравоохранения. Право оформления структурного подразделения организации передано Генеральной Ассамблеи ООН. В свою очередь, ООН передали свое право Экономическому и Социальному Совету, принявшему резолюцию, в которой говорилось о необходимости созвать международную конференцию (15 февраля, 1947), чтобы решить какими вопросами должна заниматься, какие процедуры будет использовать ВОЗ. Резолюция предусматривала создание подготовительного комитета ответственного за организацию международной конференции, предположительно должна была привести к созданию ВОЗ. На конференции принято несколько резолюций и проект устава будущей Организации. Принято решение, что именно правительство государств ответственны за уровень здоровья собственных граждан и Организации Здравоохранения обязаны предоставлять качественные услуги охраны здоровья.
19 июля 1946г. - на конференции, собранной в Нью-Йорке, одобрен текст устава ВОЗ.
7 апреля 1948г. - 26 государств ратифицировали устав Всемирной организации здравоохранения, таким образом, Организация была официально учреждена.