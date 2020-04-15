 COVID-19: в мире заболели почти 2 млн человек, количество жертв превысило 126 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 126 681 (вчера - 119 686) летальный случай.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 26 041, заболевших - 609 240, протестировано - 3 081 620.

В Италии за все время заболели 162 488 человек. В то же время умерли 21 067.

Испания сообщает о 174 060 инфицированных. Из них 18 255 человек умерли.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в Италии, США, Испании и Франции.

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Так, во Франции умерли 15 750 человек, в Великобритании – 12 129, в Иране – 4 683, Бельгии - 4 157, в Германии - 3 495, в Нидерландах – 2 955, в Турции - 1 403, в Швейцарии - 1 174.

В РФ число зараженных достигло 21 102 человек, умерли - 170; в Беларуси - 3 281, умерли - 33; в Польше - 7 202, умерли - 263; в Молдове - 1 934, умерли - 40; в Венгрии - 1 512, умерли - 122; в Румынии - 6 879, умерли - 351; в Словакии - 835, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели.