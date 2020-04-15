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 Общество, За рубежом
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 США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса .

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 апреля, на брифинге в Белом доме.

США, по словам Трампа, в срок от 60 до 90 дней собираются изучить "провалы в управлении" со стороны ВОЗ и роль организации "в распространении коронавируса". Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая. По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая.

Агентство dpa отмечает, что критика Трампа опирается на мнение некоторых экспертов, которые считают, что на ранней стадии эпидемии ВОЗ слишком доверяла данным из Китая и, опираясь на китайские оценки, фактически игнорировала информацию из Тайваня о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в двадцать раз больше человек, чем должны были.

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Напомним, о планах по остановке финансирования ВОЗ Трамп объявил еще 8 апреля.

"ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп подвергал критике многие международные организации, в том числе НАТО и ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3189103
 
 
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Рыжий идиот сам игнорировал доклады разведки, врал что это обычный грип. Теперь пытается перевести стрелки.
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Действительно, при чём здесь ВОЗ?
У них другие задачи.
А Трамп, как раз, обязан отслеживать здоровье планеты.
Сам виноват, а на ВОЗ всё сваливает.
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"Стоять, Зорька!!!" Трамп, конечно, не идеал, но покажи мне в обязанностях президента США, что он "обязан отслеживать здоровье планеты"? Как говорилось в "Ревизоре" Гоголя, "Я, конечно, понимаю, что Македонский - герой, но зачем же стулья ломать?!"
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С 1.01.2021 мир изменится до неузнаваемости.
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А що тут незрозуміло? Голову ВОЗ, ефіопа, який свого часу для приховування спалаху холери в Ефіопії навіть придумав неіснуючу хворобу, обрали африканці разом зі всякими Вануату. І за цим призначенням стояв Китай. Про це ще тоді вікрито говорили. От пацан бабло вузькооких і відпрацьовує.
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Западу нужно вывести с Китая высокотехнологичные производства, такие как Тесла к примеру...
вырастили жестокого и беспринципного коммунистического монстра себе на погибель...
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Китай на Місяці виростив бавовник і картоплю, пробував...
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НАМАГАЄТЬСЯ ЗНЯТИ З СЕБЕ ОСНОВНУ ВИНУ. АЛЕ ЧАСТКОВО ПРАВИЙ. Є БЮРОКРАТИ ЯКІ РОБЛЯТЬ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ООН ОБСЄ ВОЗ БЕЗТОЛКОВИМИ.ГРОШІ ПОЖИРАЮТЬ ЧИМАЛІ А ОСНОВНУ ФУНКЦІЮ ІМІТУЮТЬ
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давно треба було дармоїдів пайки лишити.
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В принципе то как ВОЗ освещал ситуацию с вирусом стоит изучить. Это ВОЗ должен был рекомендовать ограничивать авиасообщение с Китаем, а не США.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане. Организация в среду, 22 января 2020 года, созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета, которое проходило в течение двух дней.
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В этом мире, каждый сам за себя.
Всё, человек человеку - брат, работает всё реже.
Трам понял, что ВОЗ - бюрократическая организация бездельников.
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И это правильно. Конечно и дед Дональд имеет свою долю вины, и как "жесткий" переговорщик в том числе, но жирных котов из ВОЗ надо отучать от хорошего куска печёнки на халяву. Вот, что бы ещё Организацию Озабоченных Негодяев он прекратил финансировать, было бы то же не плохо.
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Вобще ООН бесполезная организация. Какой вопрос она решила за всё время чвоего существования?
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главное не сколько платить, а кому... вот, к примеру, Х#йло и ко это поняли очень давно. и поэтому все цапские пенсионеры попадут в рай от коронавируса.
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вся надежда на первомай - диды на палках и сеяние в головах мракобесия и победобесия все эти годы обязано дать достойный урожай!
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