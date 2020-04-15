 НАТО обсудит партнерство расширенных возможностей с Украиной, - Столтенберг

Об этом во вторник во время виртуальной пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сейчас рассмотрим, как мы можем в дальнейшем укрепить партнерство с Украиной. Партнерство расширенных возможностей (НАТО) является одним из элементов в завтрашний дискуссии, но для меня пока рано делать выводы. Теперь все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО ценит близкое партнерство с Украиной, как и с другими партнерами, в противостоянии кризису COVID-19, которая является общим вызовом и требует совместного ответа.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 2 апреля, по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел заявил, что союзники согласовали меры по дальнейшему углублению партнерства с Украиной и Грузией.