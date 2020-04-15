 Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года

Решение принял Деснянский райсуд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Лжеминер — житель Чернигова. Раньше его уже судили за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

В декабре прошлого года он позвонил в полицию и сообщил о минировании. Правоохранители проверили метро и не обнаружили там взрывчатки. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

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Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

По решению судьи лжеминер проведет в тюрьме 2 года.