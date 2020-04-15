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 Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года

В декабре прошлого года злоумышленник позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной на станции столичной подземки "Нивки" взрывчатке.

Решение принял Деснянский райсуд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Лжеминер — житель Чернигова. Раньше его уже судили за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

В декабре прошлого года он позвонил в полицию и сообщил о минировании. Правоохранители проверили метро и не обнаружили там взрывчатки. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

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Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

По решению судьи лжеминер проведет в тюрьме 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3189099
 
   
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Мужик соврал и получит. У нас посадовці врут, врут и врут = им еще и платят за это бешеные бабки...
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А убийцам и бандитам дают условные сроки...
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1. Заголовок мене посмішив ... Можна ж інакше написати.
2. Колоритний персонаж, нічого не скажеш. На зоні - свій.
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Это большое достижение очень хорошее даже
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Раньше его уже судили за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков....

Судя по всему ему по совокупности за " убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков." дали 15 суток или год условно? Или ему уже больше 100 лет?
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