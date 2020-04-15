 Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт

Об этом сообщил в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
"В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", – сказал он.
Криклий уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", – сказал министр.
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"Все зависит, в том числе, от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их придерживаемся, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех окружающих, а делаем это все дистанционно", – подчеркнул чиновник.
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/