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 За рубежом
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 Гренландия стала первым в мире местом без коронавируса: там выздоровели все 11 заболевших

Гренландия первой в мире "вылечилась" от COVID-19. На острове выздоровели все 11 заболевших жителей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Таким образом, Гренландия стала первым и пока единственным местом, где все зараженные коронавирусом пациенты выздоровели. При этом там не зафиксировано ни одной смерти.

Первый случай заражения COVID-19 на крупнейшей в мире острове с населением около 56 000 человек был зафиксирован 16 марта. Последний - 4 апреля.

Читайте на Цензор.НЕТ: От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ

По данным местного издания High North News, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что если новых случаев COVID-19 не появится, власти планируют постепенное снятие карантина.

С момента обнаружения COVID-19 в Гренландии, тесты на коронавирус были сделаны 900 людям.

Население Гренландии составляет 56 тысяч человек.

Также на Цензор.НЕТ: ПЦР - самый точный тест на коронавирус, но даже он может ошибаться, - директор ЦОЗ Кузин

По последним данным сайта Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1,936,700, из них - 459,015 человек выздоровели и 120,568 умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3189096
 
 
 Топ комментарии
 
А є прихильники Зе у Гренландії?
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Вот ведь парадокс - Зелёная земля, а зелёных чудаков нет
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Не порядок. Срочно отправить туда Ляжка. Он в Николаеве коронавирус нашел, в Гренландии тем более
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Ну, всем датское гражданство и туда, если эскимосы тамошние не будут возражать. Думаю, что будут. Разве что привезти документ, что ты потомок Эрика Рыжего (того, что впервые достиг Америки и посетил Гренландию).
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Это потому что там зелёных ч(м)удаков нету. Потому и живут нормально люди.
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Вот ведь парадокс - Зелёная земля, а зелёных чудаков нет
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Интересно, им не нужен новый президент? На пианино хорошо играет..)
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Не порядок. Срочно отправить туда Ляжка. Он в Николаеве коронавирус нашел, в Гренландии тем более
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Вряд ли. Так же как и великого рехворматора имени 144 рехворм святого Петьки они не знают и знать не хотят
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Тоді треба їм подарувати прихильників Зе разом із "проти всіх" та почати регулювання цін на продукти харчування.
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Чего ты с этим зелёным гамадрилом общаешься? Оно ж тупое от рождения.
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Це він вирішив мені відповісти. А про нього я знаю давно, бо він був за Зе, а тепер рюмсає. Такий собі мазохіст🐸
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Вообще то зря они так на весь мир разгласили. Могли бы тихонько пересидеть. А теперь рванут со всего мира оборванцы коронавирусные
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как свалить в Гренландию, кто в курсе? )) и как оно там?
не зря америкосы ее купить хотели. Наверно, что-то знали
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Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией .
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/
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