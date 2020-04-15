 ПЦР - самый точный тест на коронавирус, но даже он может ошибаться, - директор ЦОЗ Кузин

Об этом директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин рассказал в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле, они дают 99,9% правильного результата. Но для этого есть несколько условий: правильно выполненный забор, правильная транспортировка, правильная подготовка пробы и правильное проведение исследования. В случае нарушения в одном из этих звеньев есть возможность получить ложный положительный или ложный отрицательный результат", - пояснил Кузин.

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При этом ПЦР-исследование срабатывает не с первого дня: самый четкий результат оно дает с 3 по 8 день заболевания.

"После этого ценность будет уменьшаться. У некоторых лиц ПЦР-исследования может быть отрицательным даже тогда, когда есть коронавирус. Такие случаи единичны, и они фиксируются во всем мире", - рассказал Игорь Кузин. Он отмечает, что в таком случае больным рекомендуют устанавливать диагноз COVID-19.

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