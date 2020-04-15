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 Экономика
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Все про:Кабмин (12009) продукты (1377) цены (2135) регулирование (27) Алексей Дорошенко (1)

 Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко

С 15 апреля правительство возвращается на период чрезвычайной ситуации к государственному регулированию цен на 10 социальных продуктов, 8 лекарственных средств, маски и перчатки.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", — написал он.

Под государственное регулирование подпадают:

- гречка,

- сахар,

- мука пшеничная в/с,

- отечественные макароны,

- молоко 2,5% в пленке,

- ржано-пшеничный хлеб,

- куриные яйца 1 категории,

- курица в тушке,

- сливочное масло 72,5%

- минеральная вода без газа.

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Дорошенко отметил, что перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.

"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса", — добавил он.

По словам Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и "иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".

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При этом он отметил в комментариях, что решение будет принято Кабинетом Министров на заседании 15 апреля.

Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко 01
Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко 02

Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189094
 
 
 Топ комментарии
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...ну, так ні продуктів не буде, ані ліків
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В голову не приходило делать запасы, но утром явно надо подкупить сахар и масло. Явно же исчезнут с прилавков на какое-то время.
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Хлеб 20 копеек ,водка 3-20 пол литра ,картошка 10 копеек за кило ,колбаска 2-20 ... Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 5699
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Курица в тушке исчезнет точно - будут подавать только разделанную.
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Незабаром буде все по талонам як при сесере.
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Допустим, государство напрямую у производителя закупает продукцию, фасует на " продуктовые наборы необходимости" , они не проходят через посредников, значит нет наценок в 100-200%. Вы на саите соц помощ, распечатывете купон по паспортным данным и в назначенное время, приезжаете на склад и покупаете положенный вам продуктовый набор от государства в 2 раза дешевле чем в супермаркете. Вы откажитесь? У кого с деньгами порядок, может так же в маркете купить эти продукты в 2 раза дороже, с учетом их аренды помещений,налогов и т д.
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Це зветься не регулюванням цін. Це зветься адресною допомогою певним прошаркам населення у придбанні продуктів.
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только вот за этими дешёвыми пакетами потом будет в очереди, доставщики продукции, продавцы с маркетов, уборщицы итд. такое чудо уже проходили минимум в странах Балтии, но такой эксперемент оказался не удачным ещё в начале 90-их.
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Так уже делали в совке, результат-пустие полки и "черний ринок". Тупость Зебилов или задание Кремля?
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рейтинг падает ... будут рагулировать
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Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура

https://www.youtube.com/watch?v=en6Rhrv_TLg
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П***зда. Нам ще дефіциту бракувало. Вішати їх треба.
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Пенисуэлла Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 2640 С Мадурой Зелениной...об сим факте прискорбном я писал изчо осенью 19-го. Хоть не анализируй впердь. Очевидно же.
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Это очевидно. Задание у бубочки, это свести Украину до уровня Венесуэлы.
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Я тоже так думаю. Никто не будет в убыток продавать. Надо что бы государство соц помощь делало, закупая эти продукты крупным оптом или открыло свои торговые точки с дешевыми продуктами. Сразу коробка НЗ , распечатал по паспортным данным номер, пошел и при предоставлении этого номера, купил дешевый набор продуктов. Людям старшего возраста отдельное обслуживание с доставкой на дом.
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Какие паспортные данные? Вся страна уже давно живет по номеру налогоплательщика. Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 6004
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За границей тоже прктикуют такое, и до эпидемии было. Когда частники загибают цены, государство открывает свои продовольственные палатки, ставит там цену гораздо дешевле. И поверьте там скупаются не только нуждающиеся в экономии денег.
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В Европе еще и магазины для малоимущих практикуют. Но для этого страна как минимум не должна иметь проблем с экономикой и иметь ресурсы для такой благотворительности.
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Умиляет опять гречка, весна, недостаток витаминов ослабляет иммунитет, это с детства все знали, а тут опять эта гречка.
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Як правило намагання регулювати ціни призводить до дефіциту того, на що ці ціни регулюють. Буде, як в СРСР ковбаса по 2.20, якої не має
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Ну как бы до отмены гройсманами в 2018 регулирования никакого дефицита не было?
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Всего в США государством регулируется от 5 до 10 % цен.
Особого внимания заслуживают методы государственного регулирования цен на продукты аграрного комплекса. В рамках федеральных сельскохозяйственных программ фермеры, занимающиеся выращиванием зерновой продукции, получают от министерства сельского хозяйства займы на финансирование производства. Собранный урожай они могут продавать по рыночным ценам и расплачиваться за займы частью выручки. Если рыночные цены опускаются ниже уровня контрольных цен, установленных Конгрессом, то фермер может сдать урожай государству по контрольным ценам, расплачиваясь за заем и получая выручку.
Таким же образом регулируются цены в молочной промышленности. Конгресс определяет справедливый уровень контрольных цен на молоко, масло, сыр. Если рыночные цены опускаются ниже уровня, то продукты скупает государство. Они идут на бесплатные завтраки для школьников, помощь беднякам, продовольственную помощь слаборазвитым странам и продажу другим государствам.

В настоящее время во Франции имеется около 3 тыс. государственных контролеров по ценам. Они являются сотрудниками Отдела по государственному регулированию цен и ценовой конкуренции, Департамента по конкуренции, Министерства планирования и финансов Франции, отраслевых министерств и 100 департаментов. В больших городах штат контролеров составляет 10-12 человек.
Основная задача государственных контролеров - наблюдение за государственной дисциплиной цен.А не так, как в Украине, где все отдано на откуп Косюкам Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 7544
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Я так и не понял что вы хотели сказать. Вы хотите, чтоб государство Украина у Косюков выкупало продукцию, если рыночные цены опустятся ниже определенного уровня?
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?????
Интересное у вас понимание прочитанного... Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 625
Я хочу сказать, что государство должно регулировать цены. как это делают практически все развитые страны, а не допускать сговора нескольких агробаронов или сетей розничной торговли. И не нужно ничего изобретать - есть опыт развитых стран, берите, пользуйтесь.
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Согласна. Есть примеры - просто скопируй - copy - paste, 2 клавиши.
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Это кому как, некоторым и 2-х прямых извилин достаточно
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Лучше бы цены на энергоресурсы регулировали, и величину моржи. А требователей, от власти откатов, просто расстреляли на площади.
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Это ты шутишь так? Беня в 130 раз меньше налогов заплатил. За него ты заплатишь Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 2216
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В 130раз? Так кто мешает в 20 кратном размере штраф наложить? И Погасить остальным имуществом.
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Чистая прибыль ПАО "Укрнафта" за первое полугодие 2019 года составила 18,2 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2,061 млрд грн. Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 3717
На Коломойского штрафы наложить? Ты еще скажи Штатам выдать Сейчас его шут страну возгавляет.
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Венесуела (так подивлюсь,картопелька буде ходовою ,а от про м'ясце-молочко треба забувати)
Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 376
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Тот пункт где вода минеральная без газа конечно очень обнадёжила и обрадовала---ну душу отведу. Но вот с газом можно было всё таки не экономить---ну газоните всё таки воду минеральную!
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Як українською-"прорвемся"? Не сцить. 80-90-00 пройшли, і це (пройдем) як це українською? Я з Дніпра, нема україномовного спілкування.
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ШКОДА ПЕТРО НЕ ДОГАДАВСЯ ДВА РОКИ ТОМУ РЕГУЛЮВАТИ ЦІНИ НА КОНЦЕРТИ 95ГО КВАРТАЛУ В АТБ БУДЕ СІЛЬ І МОРСЬКА КАПУСТА НА ПОЛКАХ А ЛЮДИ КУПУВАТИМУТЬ ХЛІБ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (БАТОН)
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"Здравствуйте дорогие венесуэльцы. Всем зпазибо. Дзякую, дуже дзякую."
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Недоработочка - где в списке олия, спички и соль?
Решили таки полностью добить страну
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Вперед до перемоги військової комунізму, товарісчі, тьфу на вас.
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Все не перечисленное можно вывести из страны? И там продать? И это тоже можно!
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Сіль та сірники забули...
І головний продукт - сало...
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Гос.регулирование цен на основные продукты отменил гройсман в 2017 году.
Кстати при участии чувака по кликухе - Максим Нефёдов, который щас таможней заведует. С тех пор цены существенно выросли. В чем проблема если снова вернуться?
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ну а талоны, есть же опыт у коломошки, он же подскажет - талоны помогает, в том числе и продать то что имееться в достатке, ведь талон есть - то надо пакупать.
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"Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства" Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 4461
Поздравляю всех! У нас растет своя МАдура)))
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