 Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется", — написал он.
Под государственное регулирование подпадают:
- гречка,
- сахар,
- мука пшеничная в/с,
- отечественные макароны,
- молоко 2,5% в пленке,
- ржано-пшеничный хлеб,
- куриные яйца 1 категории,
- курица в тушке,
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа.
Читайте на Цензор.НЕТ: Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Дорошенко отметил, что перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать.
"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса", — добавил он.
По словам Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и "иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".
Также на Цензор.НЕТ: Ни дефицита хлеба, ни скачка цен на продукты не будет, - министр экономики Петрашко
При этом он отметил в комментариях, что решение будет принято Кабинетом Министров на заседании 15 апреля.
https://www.youtube.com/watch?v=en6Rhrv_TLg
Особого внимания заслуживают методы государственного регулирования цен на продукты аграрного комплекса. В рамках федеральных сельскохозяйственных программ фермеры, занимающиеся выращиванием зерновой продукции, получают от министерства сельского хозяйства займы на финансирование производства. Собранный урожай они могут продавать по рыночным ценам и расплачиваться за займы частью выручки. Если рыночные цены опускаются ниже уровня контрольных цен, установленных Конгрессом, то фермер может сдать урожай государству по контрольным ценам, расплачиваясь за заем и получая выручку.
Таким же образом регулируются цены в молочной промышленности. Конгресс определяет справедливый уровень контрольных цен на молоко, масло, сыр. Если рыночные цены опускаются ниже уровня, то продукты скупает государство. Они идут на бесплатные завтраки для школьников, помощь беднякам, продовольственную помощь слаборазвитым странам и продажу другим государствам.
В настоящее время во Франции имеется около 3 тыс. государственных контролеров по ценам. Они являются сотрудниками Отдела по государственному регулированию цен и ценовой конкуренции, Департамента по конкуренции, Министерства планирования и финансов Франции, отраслевых министерств и 100 департаментов. В больших городах штат контролеров составляет 10-12 человек.
Основная задача государственных контролеров - наблюдение за государственной дисциплиной цен.А не так, как в Украине, где все отдано на откуп Косюкам
Интересное у вас понимание прочитанного...
Я хочу сказать, что государство должно регулировать цены. как это делают практически все развитые страны, а не допускать сговора нескольких агробаронов или сетей розничной торговли. И не нужно ничего изобретать - есть опыт развитых стран, берите, пользуйтесь.
На Коломойского штрафы наложить? Ты еще скажи Штатам выдать Сейчас его шут страну возгавляет.
Решили таки полностью добить страну
І головний продукт - сало...
Кстати при участии чувака по кликухе - Максим Нефёдов, который щас таможней заведует. С тех пор цены существенно выросли. В чем проблема если снова вернуться?
Поздравляю всех! У нас растет своя МАдура)))