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 Общество
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Все про:карантин (3041) Филарет (502) ЛГБТ-сообщество (264) COVID-19 (3827) коронавирус (2521)

 На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд

Общественная организация "Инсайт", занимающаяся защитой прав ЛГБТК, 13 апреля подала в суд на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Инсайт" в Фейсбуке.

19 марта в интервью "4 каналу" патриарх заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.

"Мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему судебному процессу", – заявили в "Инсайт".

Иск направлен в Шевченковский районный суд Киева.

"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

Источник: https://censor.net.ua/n3189093
 
   
 Топ комментарии
 
Педіки образились? Нехай вдарять гейпарадом по вірусу.
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Педики подали в суд на деда в женском платье😂
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На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 9885 Можно как угодно относиться к однополым бракам, но Филарет обставил даже ГосДуру этим заявлением. Мало кому такое удается.
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Педики подали в суд на деда в женском платье😂
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Педіки образились? Нехай вдарять гейпарадом по вірусу.
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Найбільше усміхнуло "о зщіиє честі і достоинства". 😁 Там чечюсть і гідність давно наскрізь проштрикнута. А ця тусовка хоче піару. Але молодым і здоровим збоченцям піаритися на словах старого маразматика якось не добре. Бо дідок явно на дорозі до старечої деменції.
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Піар це їхнє всьо!
Вони розмножуються таким способом.
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Це тільки квіточки.

Ми ще не жили при гомократії.
Але все може швидко змінитися і ми не встигнемо оглянутися як нас до цього приведуть.
Гоміки тільки починають всім затикати рота.


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гомосеки возбудились, могли бы и поумнее быть, промолчали бы, видимо
небось идея от гея из слуг народа
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який тут ум!?
Тут же "честь і достоінство!" задето.
Дед Філарет - на "святоє" наєхал!Источник: https://censor.net.ua/n3189093
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У вас в нікнеймі є слово rus, балакаєте на російській мові, матюкаєтесь, а мене звинувачуєте в чому?
Овертон Американець, і відео ви не дивилися.
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Хіба я тебе в чомусь звинувачів? Всього навсього зауважив, що ролик в типовому кацапськом фейк-ньюсовском стилі. А то що приплели якогось американця, тільки підтверджує це. Ти хоч потрудився перевірити джерело ціого відео?
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Якби хтось вам пояснював закон Архімеда, а я вас запитав, ви перевірили джерело інформації?. Як на мене, це дивно.
Якщо хтось хоче, може на вікіпедії або на інших довірених сайтах почитати про що розповідають в відео, пропустите лише приклад з гомосексуалістами і канібалами.
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Пускай на Библию и Тору ее часть подают в суд и на Бога и ждут его в ответчики, там тоже их не любили
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кто же на сказки в суд подает? Если только руснявие тупици!
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Скоро педики будут подавать в суд на тех кто отвергает их любовь или кто будет говорить что от двое мужиков не могут зачать ребенка.
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на тех, кто будет утверждать, что брак ж и м єто естественно
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Можно как угодно относиться к однополым бракам, но Филарет обставил даже ГосДуру этим заявлением. Мало кому такое удается.
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Да, последнее время Филя гонит по взрослому На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 7566 Гляди, заловят, сутану на башку и оп оп чина оп На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 768
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Тю. Лавра Печерская (мп) - уже 90 подтвержденных короно-секов.
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Сам коронавірус мабуть подав до суду за те що Філарет пов'язав його з гомосеками.🤪
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Тупой еще тупее. вони з Онуфріем сперечаються в тупості. один запрошує усіх в церкву на пасху, інший виступає з такими заявами.
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Наверно Филарет что то знает. Типа зачем этот вирус. Сократить население и уменьшить рождаемость, молодёжь переболевшая стерильная станет.?!
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смешная новость)) учитывая возраст Филарета, это ЛГБТ погорячилось, ходить по судам На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 6519
выстрел вхолостую ))
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Педики безмозглые, разве в здравом уме мужик будет пытаться зачать ребёнка в заднице другого мужика?😂
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ну, я не спец, но вроде они эту процедуру не для этого делают
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Филарету пора в Лавру переселяться. К гэбнявой секте. Там его "братья по духу". На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 8208

Можно как угодно относиться к однополым бракам. Церкви вовсе не обязательно признавать их и позитивно к ним относиться. Но нести такой бред, в стиле рашистской пропаганды, для украинского попа- это вообще днище донное. Вообще из ума выжил.

Правильно говорят, что главное- вовремя уйти. Чтобы люди вспоминали тебя с уважением и благодарностью, а не крыли позором.
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Пьянючий мужик в разорванной рубашке, на морде у которого следы помады, в карманах - пустые бутылки, заходит в автобус и садится рядом с попом.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет алкоголем!
- Ни хрена себе!..
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха...
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Дед походу латентный гомосек... Кстати, можете себя проверить: например, мужик у которого развязался шнурок а) с каждым может случиться б) принял интересную позу. Когда нажрётесь, не возникает подозрения что кругом оди 3.14 тарасы? Сколько раз в день возникают не здоровые ассоциации? Вас беспокоят два мужика живущие в одной квартире по соседству?
Поздравляю, мальчики направо, девочки налево.
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А почему не что либо ещё? Наверное прав был Фрейд что кто о чем думает то и говорит.
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Вот две мысли по этому поводу. Первая - бородачи-коммунисты были правы в одном - религия - опиум для народа. Замечу, что вера и религия - две большие разницы. Вторая - нигде, кроме как в христианских церквях нет не было столько педиков. Почитать только про Пап Римских. Да и счас тоже - скандал на скандале. Так что этот попик просто измучен ностальгией, кажется.
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По всьому видно вам подобається "творчість" Маркса-Енгельса-Леніна
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ЛГБТ - зрозуміло, а ЛГБТК - ЦЕ Що за К? Коронавірус?
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А кито даст гарантию, что 0 пациент не был геем?!!!
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Ну и правильно сделали, что подали в суд. Филарет обязан понимать , что говорит на публику (если только не деменция)! Думать он может все , что ему захочется. Кто-то думает, что Б. есть, а кто-то думает, что это бред. Однако тут другое: за разжигание ненависти к части общества каждый отвечает по суду. Так происходит в цивилизованном обществе.
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