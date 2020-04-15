Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Инсайт" в Фейсбуке.
19 марта в интервью "4 каналу" патриарх заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.
"Мы об этом не забыли и все это время, как и обещали, готовились к будущему судебному процессу", – заявили в "Инсайт".
Иск направлен в Шевченковский районный суд Киева.
"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства", – сказано в сообщении.
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд
Общественная организация "Инсайт", занимающаяся защитой прав ЛГБТК, 13 апреля подала в суд на почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Инсайт" в Фейсбуке.
Вони розмножуються таким способом.
Ми ще не жили при гомократії.
Але все може швидко змінитися і ми не встигнемо оглянутися як нас до цього приведуть.
Гоміки тільки починають всім затикати рота.
небось идея от гея из слуг народа
Тут же "честь і достоінство!" задето.
Дед Філарет - на "святоє" наєхал!Источник: https://censor.net.ua/n3189093
Овертон Американець, і відео ви не дивилися.
Якщо хтось хоче, може на вікіпедії або на інших довірених сайтах почитати про що розповідають в відео, пропустите лише приклад з гомосексуалістами і канібалами.
выстрел вхолостую ))
Можно как угодно относиться к однополым бракам. Церкви вовсе не обязательно признавать их и позитивно к ним относиться. Но нести такой бред, в стиле рашистской пропаганды, для украинского попа- это вообще днище донное. Вообще из ума выжил.
Правильно говорят, что главное- вовремя уйти. Чтобы люди вспоминали тебя с уважением и благодарностью, а не крыли позором.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет алкоголем!
- Ни хрена себе!..
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха...
Поздравляю, мальчики направо, девочки налево.