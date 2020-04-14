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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 В Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус у еще 43 жителей, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 43 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 у местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сказал, что статистика сегодняшнего дня "не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом".

Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования", – добавил председатель ОГА.

По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3189092
 
 
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Це смерть 10 відсоткам. Або як імунітет дасть.
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Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
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Лапті тількі гризунів бояться, бо легенів нема.
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Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
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Подивимось, попкорн є? Нічого ми не зробимо, хай йдуть.
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***** спрятался в бункере и не вылазит оттуда и никого не пускает. Только иногда раз в неделю ведет оттуда трансляции для лохтората чтобы его незабыли. И ето при кремлевской медецине. А вы рассказываете что коронавирус ето всего лишь насморк. Того кто вообще ведет такие разговоры нужно ставить к стенке как врага народа
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Ты из того лохтората, ты и парься, при чем здесь мы?
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