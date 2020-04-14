 В Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус еще у 43 жителей, - глава ОГА Осачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сказал, что статистика сегодняшнего дня "не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом".

Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования", – добавил председатель ОГА.

По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.