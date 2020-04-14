EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  1718  28
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (461) карантин (3041) COVID-19 (3827) Осачук Сергей (23) коронавирус (2521)

 В Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус еще у 43 жителей, - глава ОГА Осачук

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 43 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 у местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он сказал, что статистика сегодняшнего дня "не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом".

Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования", – добавил председатель ОГА.

По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3189092
 
 
 Топ комментарии
 
Зато вербу освятили... ДЕБИЛЫ!!!
 показать весь комментарий
 
Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
 показать весь комментарий
 
Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це смерть 10 відсоткам. Або як імунітет дасть.
 показать весь комментарий
 
Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
 показать весь комментарий
 
 
Лапті тількі гризунів бояться, бо легенів нема.
 показать весь комментарий
 
Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось, попкорн є? Нічого ми не зробимо, хай йдуть.
 показать весь комментарий
 
Як це нічого не зробимо? Чому розважальні заклади, навчальні заклади та торгівельні можна було зачинити, а молельні - ні?

Почем опиум с коронавирусом для народа?
 показать весь комментарий
 
 
Це питання до МВС, я нічого не можу зробити. Я пропонував, щоб усі порушникі підписували зобов'язання ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ якщо захворіють. Хай дома сдихають, і не лізуть до лікарні.
 показать весь комментарий
 
 
Це питання до зебільноі влади, чому під час епідемії відкриті храми. Моде попи їм хабарів занесли, щоб вони не зачиняли храми на свята чи як це розуміти?
 показать весь комментарий
 
 
Вони просто бояться того, ЩО скаже росія, не дай боже росії не сподобаеться.
 показать весь комментарий
 
 
Так, погоджуюсь. Саме цього вони і бояться.
 показать весь комментарий
 
к чести кацапии, даже их вонючий кирилл разродился, что не надо приходить в храмы и праздновать дома!!! а наши ублюдки даже своего владыку не послушали, и идут по своей программе.
И нет тут никого, чтобы гавкнули на онуфрия или павла и закрыли им пасть. Единственное Филатов хорошо сказал! респект ему! Но это только Днепр!
Так что сколько людей эти ублюдки заразили сами или своей политикой - подумать страшно!
 показать весь комментарий
 
 
ТАК у них новая фишка: храм закрыт, а верующие типа, пусть тусуются перед храмом. Позиция попов: мы тут не причем. Храм закрыт. Че они стоят на улице - ХЗ. Но попы регулярно обходят людей с шапкой для пожертв.

Бинго!
 показать весь комментарий
 
 
Хто б сумнівався, що попи вміють збирати гроші. Напевно ви бачили тут фото з Чернівців на Вербну неділю. Людей там було дуже багато. На Пасху буде ще більше.
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, то був храм МП. Расєйський сатанат рулить.
 показать весь комментарий
 
 
Дурне? Вони десь через 2 тижні поповнять список, разом з тими з ким контактували
 показать весь комментарий
 
Тупе? Я мала на увазі кількість тих прихожан, що були у Вербну неділю біля храму РПЦ в Чернівцях. У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 291
 показать весь комментарий
 
***** спрятался в бункере и не вылазит оттуда и никого не пускает. Только иногда раз в неделю ведет оттуда трансляции для лохтората чтобы его незабыли. И ето при кремлевской медецине. А вы рассказываете что коронавирус ето всего лишь насморк. Того кто вообще ведет такие разговоры нужно ставить к стенке как врага народа
 показать весь комментарий
 
 
Ты из того лохтората, ты и парься, при чем здесь мы?
 показать весь комментарий
 
да кто тебя дырявого трогает. Кому ты сепарье гнилое нужно
 показать весь комментарий
 
Думаю , з них 42 - віруни з МПвУ . Гундяєвці .😁👍
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх