 В Черновицкой области за сутки обнаружили коронавирус еще у 43 жителей, - глава ОГА Осачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Он сказал, что статистика сегодняшнего дня "не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом".
Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования", – добавил председатель ОГА.
По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.
в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
Почем опиум с коронавирусом для народа?
И нет тут никого, чтобы гавкнули на онуфрия или павла и закрыли им пасть. Единственное Филатов хорошо сказал! респект ему! Но это только Днепр!
Так что сколько людей эти ублюдки заразили сами или своей политикой - подумать страшно!
Бинго!