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 Общество
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 Борьбу власти с COVID-19 считают успешной 46% украинцев, неуспешной - 43%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Оценка украинцами успешности или неуспешности действий власти в борьбе с коронавирусом разделилась почти поровну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

46% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются противоположного мнения. В то же время только 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 65% считают, что власть была в этом неуспешной.

"14% украинцев думают, что власть успешна в деле предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных полагают, что власти неуспешна", - говорится в сообщении.

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Лишь 12% респондентов считают, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты, а 70% участников исследования убеждены, что власть не справилась с этой задачей.

Положительно оценили обеспечения населения средствами индивидуальной защиты 14% опрошенных, а 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась.

Борьбу власти с COVID-19 считают успешной 46% украинцев, неуспешной - 43%, - опрос КМИС 01

Также на Цензор.НЕТ: 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

С 7 по 11 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Источник: https://censor.net.ua/n3189091
 
 
 Топ комментарии
 
От 73% зебилов осталось осталось только 46%.
Повыздыхали или поумнели?
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У 46% пока ещё есть деньги на продукты. Поговорим осенью.
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Ну як в 90-ті, бартер буде. Аби вірус нас не вбив.
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Все селяне просто не видят этого карантина. Продовольственный работает. Заправка работает. Карантин ощущается только в том что в магазин за лампочкой не зайти - вам её вынесут. О чём осенью разговаривать? У нас нет никакого карантина.
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рано еще оценивать, пик еще не достигнут, но как дальше с экономикой выворачиваться, еще сложно миллионы людей дома удержать не один месяц, далі буде...
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А как можно оценить работу властей в условиях недостатка ресурсов?Делают что могут, не без идиотизма разумеется.
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Я как-то пропустил этот новый мемасик. По поводу чего и кто изрёк?
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Петя да за свое? Ага, миллиард выделил из бюджета на свой фонд, забыли? Борьбу власти с COVID-19 считают успешной 46% украинцев, неуспешной - 43%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7087
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І СІМСОТ ЛЯМІВ у фонд своєї жінки....))
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https://youtu.be/TXA2MB5pR_I

ОБРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГА К АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ (БУНДЕСКАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ)
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От 73% зебилов осталось осталось только 46%.
Повыздыхали или поумнели?
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Вони не порозумніються, виберуть як не клована, так балерину.
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Нам потрібен жорсткий і розумний Лідер, а його не має. Хоч вар'ягов клич.
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ТРИ РАЗИ підряд зробили помилку(останні)!
Я-ні.. просто не вибрали..
Не риги, не петюнчики, не жопоблок..
Спокійної ночі,хай щастить та здоров'я!
))
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Из этих 46% подавляющее большинство просто не поняли о чем их спросили, оставшиеся только во время опроса узнали что президент уже не Порошенко ))
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У наших новых лиц на "отлично" получается только тырить китайскую "гуманитарку" и продавать средства защиты из стратегических запасов.
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В цьому "опоросі" участі не брав..
Моє ІМХО - ФУФЛО!!
ВЛАДА, яка б не була, Бреше!
🤣
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А население себя не видет конечно в упор, шляючись где попадет и кучами находясь возле попов.
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