 Правоохранители вручили двум лицам подозрения в причастности к поджогам в зоне отчуждения ЧАЭС, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske сообщил глав Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, по мнению следствия могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - пояснил представитель.

Один из подозреваемых - местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей. По словам спикера, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

"Есть несколько признаков, которые могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не одиночных очагов возгорания. Этот пожар был необычна тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - сказал Шевченко.

Кроме того, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, по бытовым причинам, говорит представитель.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.