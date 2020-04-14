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 Политика Украины, Происшествия
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 Украина отправила в суд Гааги сведения о преступлениях РФ против собственности украинцев в Крыму, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крым проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сведения о системном совершении такого военного преступления (запрета иностранцам, в том числе украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. - Ред.) должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму. Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственном заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, 20 марта президент России подписал Указ №201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

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США и страны ЕС осудили очередное нарушение Россией норм международного права, отметив, что это является основой для усиления международных санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3189087
 
 
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это говорит о том что путину не нравятся санкции животворящие.
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Это хорошо. Крымская земля тоже собственность и стоит сотни триллионов долларов.
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Мировой жандарм! Разве ты не знал, что никогда нельзя, делать так, чтобы быдло богатело, ибо разбогатев, оно
фуеет от счастья и начинает делать тебя мёртвым… или нищим !!!
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Заседание Апелляционного суда Амстердама по делу о принадлежности "скифского золота" отложено из-за распространения коронавируса. Новая дата будет оглашена в июле.
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Українці які голосують на виборах за проросійські сили, голосують за те щоб бути бідними. Якби росія відтяпала таку територію як Крим в таких країн як Естонія чи Литва, то вже б платили цим країнам щороку по 3 мільярди доларів штрафу... Але зеленський і його слуги хочуть щоб українці жили бідно, а росіяни і проросійські сили добре...
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Блин, чего Вы её так боитесь? Сколько у неё дивизий? А ядерное оружие у неё есть? Да кто она вообще такая эта леди Гага?
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Як тільки питання торкнулося ПРИВАТНОЇ землі, то відразу зчинився страшний лемент, а до того було якось державі начхати
Наочний приклад, чому в нас так поспіхом пропихнули закон про дерибан української землі і в чиїх він інтересах.
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