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Все про:ICTV (14) Интер (472) Пасха (126) трансляция (70) ТРК Украина (23) 1+1 (120) телевидение (608) НОТУ (121) Офис Президента (324)

 Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП. ИНФОГРАФИКА

Опубликовано расписание трансляции пасхальных богослужений центральными украинскими телеканалами.

Расписание трансляции обнародовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Так, указано, что богослужение Православной церкви Украины будут транслировать "1+1" и "UA:Перший". Трансляция начнется в 23:30 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.

При этом телеканалы "Украина" и "Интер" будут транслировать богослужение УПЦ (МП). Они начнут трансляцию в 23:00 18 апреля и продолжает ее до 03:00 19 апреля.

Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Богослужение Украинской греко-католической церкви будут транслировать "UA:Перший" и ICTV, трансляция состоится с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.

В Офисе Президента отметили, что трансляции также будут вести региональные телеканалы.

"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких — останемся на Пасху дома", — призвали в ОП.

Также на Цензор.НЕТ: "Вся голова в язвах, и все сердце зачахло", - архиепископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрию после призыва последнего идти в храмы на Пасху

Источник: https://censor.net.ua/n3189086
 
 
 Топ комментарии
 
Яка така УПЦ (мп)? Це РПЦ в Україні
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Так бы и написали РПЦ, а то не разберёшь...
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Я вам время на просмотр оргии гундяевского сатаната уже сэкономил:
Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1843
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Я вам время на просмотр оргии гундяевского сатаната уже сэкономил:
Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1843
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Головна трансляція це УГКЦ, вона буде і в Ютюбі
Живе Телебачення
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Вообще-то в статье написано про ТВ, и там УГКЦ тоже будет (аж на 2 каналах). Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2932
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Ну все...телевизоры теперь зацелуют до смерти...😃
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А як зараз мóцковська сєкта називається в Україні?
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интер
03:00 мелодии и ритмы зарубежной эстрады: половецкие пляски. исполняет машка захарова не сама пля, а в сопровождении ансам *** пестни и пляски печенегов.
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КАНАЛ МАЄ НАЗВУ-УКРАЇНА А ТРАНСЛЮЄ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ.СОРОМ.
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Так у нас партия *За жизнь* финансирует террористов и занимается терактами и убийствами украинцев, и голосует за окупацию и разделение Украины, рассказывая что так будет лучше. Чему тут удивляться. Ето видимо только в Украине фирма *молоко* продает навоз и сцаки и не вызывает ниукого удивления и возмущения.
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Так вроде же Московский Каганат запретили, как раскольническую террористическую организацию. Или не до конца?
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даже еще не читая текст, только по заголовку, я уже догадывался, кто будет ПЦУ транслировать а кто рпц.
и открыв саму статью понял, шо угадал все основные каналы с точностью 146%. Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8208
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5 канал и прямой с экспрессо будут ПЦУ крутить и УГКЦ 100% почему о них не написано да и ватные будут крутить рпц ... Мда
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Скажите, почему росийская церковь до сих пор у нас называется украинской? Тоесть если я буду продавать собачатину как свинину мне тоже ничего не будет?
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Набирайте воду в банки и заряжайте, как с Кошмаровским
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