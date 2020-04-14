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 От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ

Центра общественного здоровья Минздрава опубликовал анализ летальных исходов вследствие коронавируса, которых на 14 апреля зафиксировано 98.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке организации. 

В сообщении отмечается: "В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

- сердечно-сосудистые - 74%
- соединенные заболевания - 29%
- сахарный диабет - 22%
- заболевания легких - 9%
- новообразования - 8%
- заболевания почек - 7%

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР".

От COVID-19 на 14 апреля умерло 98 человек, у 79% были другие заболевания. Показатель летальности составляет 2,9%, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189085
 
 
 Топ комментарии
 
Ты просто недообследованный, здоровых нет.
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Поезжай в Италию-Испанию-.Штаты- там медицина гораздо лучше.
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79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение Источник: https://censor.net.ua/n3189085
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
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Якшо ти маєш хоч одне з цього, то можеш померти від будь-якого вірусу. птн пнх
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В смысле? Довление 140/90 проходит как офигенно опасное?
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В мене знайома гіпотонік, померла від інфаркту при 140/100
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Ты просто недообследованный, здоровых нет.
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Меня называют "невыработанный", патамуша
мозгами деньги Зарабатываю..
А енти круглое тащили а квадратное катили и
грыжи заимели...Быдло необразованное, извините..
Я ж не виноват..)))
Тада Я инвалид умственного труда-ставит их в
Ступор..))
🤣
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ARBEIT MACHT FREI....
Прошу прощения за цитату..
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"Мастера" заголовка. Ведь многие "на" перед "14 апреля" и не заметят, а прочтут, как 14-го апреля.
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Манипулируют статистикой..кака всегда..))
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7 из 98 мед. работники и что никто не ответит за такие реформы в медицине.
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Лікарі в різних країнах помирають, і в самих ******** лікарнях.
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ОБРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГА К АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ (БУНДЕСКАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ)
https://youtu.be/TXA2MB5pR_I
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Показатель летальности один из самых низких в мире, пора снимать карантин.
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