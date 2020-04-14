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 Экономика
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Все про:ВР (24820) законопроект (2391) Коломойский (1350) МВФ (2881) Арахамия (288)

 После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия

В случае принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Украина получит от иностранных кредиторов макрофинансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов США.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это программа EFF: где-то 3,5-4 миллиарда долларов на первый год. Как только подписывается меморандум с МВФ, точно добавляется 1 миллиард, может, полтора миллиарда долларов от Всемирного банка, 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и еще несколько кредиторов. Совокупно это 5,5-6 миллиардов долларов в первый год, а вообще программа на 10 миллиардов долларов", - сказал Арахамия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко

Он добавил, что сейчас Украине необходим стабилизационный платеж, поскольку есть ряд расходов в государственном бюджете, которые требуют дополнительных средств.

Также на Цензор.НЕТ: 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3189084
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо Пороху за то что заставляет зеленых ублюдков принять этот закон После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3258
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Схема старая...возьмем кредиты, отдадим долги по прошлым кредитам с процентами, главное... нам продержаться у власти сейчас, а после нас хоть потоп.
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А після арешту Коломойського і допитів з тортурами, можна повернути в Україну близько 30 млрд доларів, вкрадених групою Приват за всі ці роки!
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какие мощные люди миллиардами ворочают. на минуту представил их в своём кармане. эх, запанував бы!
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пропагандист не даром пять лет перепечатывал сайты ДНР и РФ с разоблачениями Вальцмана: фальшивого Вальцмана сменил настоящий Коломойский 31.12.2018 16:52

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.За ..тупив малорос !?
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Спасибо Пороху за то что заставляет зеленых ублюдков принять этот закон После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3258
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Зеленые мародеры один хер все украдут. Как украли медицинские маски!
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Не украдут, в МВФ же не зебилы сидят, они следят за тем на что тратится каждая копейка
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Им еще очень могут ничего и не дать. Если при принятии "антиколомоского" закона будут нарушены необходимые процедуры. Плюс в принятых изменениях сильно увеличен дефицит бюджета.
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Деньги не малые, если с толком распорядиться.
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Схема старая...возьмем кредиты, отдадим долги по прошлым кредитам с процентами, главное... нам продержаться у власти сейчас, а после нас хоть потоп.
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Бачу, Арахамія уже приготувався отримати свою частку з тих грошей.
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Вы хоть верите в то что несете Арахамия Вам не в коем случае нельзя давать ничего Вы по своей жадности все разворуете а по своей тупости все просрете в турборежиме извините уже все просрали каждый день Вашей демонической власти приближает страну к аду в этой жизни Вы стали просто драмой для страны
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Скорее - трагедией и катастрофой для страны...
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Ща , каак ломанут!
А арахноиду-губозакатывающую машинку!
Слюни потекли, памперс одень!!
🤣🤣
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Петя в своё время нахватался МВФ-ного бабла, как ***** блох, до него тоже гребли и шо? Лучше жить стали? Не, я не про тех кто брал, а про остальных граждан.
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А валютные запасы по-твоему откуда свалились? С неба? Эти запасы зеленые как раз и проедают. Эти запасы держат курс и цены. Хоть как-то, но держат. Без них было бы тебе совсем невесело.
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Я думал их самим нужно создавать, а не по миру клянчить.
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Кого, валюту? Вообще-то это криминал. Надо не валюту печатать, а создавать промышленность и таким образом формировать экспорт, который и будет приносить валюту. А для этого нужно решить целый комплекс проблем. И заберет это много лет. А кушать-то тебе нужно сейчас и уже. Ждать много лет не можешь. Потому и приходится брать кредиты, даже если не очень хочется.
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Так их и берут уже много лет. А проблемы как-то не решаются.
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С такими как ты и не решатся ! Хотя бы среднюю школу, ну хотя бы на 3 с плюсом закончил бы.
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Страна насквозь коррумпирована и по сути управляется олигархами, которые не желают что-то менять. С приходом Зеленского эта модель только усилилась. В конце концов он их проект и должен будет им принести дивиденды. Порох совершенно прав говоря, что Зеленскому нужно выбрать либо страну, либо Коломойского. За последним, кстати, стоит Путин(которому тоже невыгодно восстановление страны). Все это надо принимать в расчет. Чтобы противодействовать этому нужен лидер, а у Зеленского с личностными, моральными и профессиональными качествами серьезнейшие проблемы. Потому прекращения воровства и восстановление правильного развития страны я не ожидаю. Не при Зеленском.
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Ну когда уже можно начинать считать какая власть и сколько набрала?
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ты их сначала получи эти деньги. Закон принять - не шутка. Уже можно предвидеть, что накануне голосования слугам предоставят информацию по поводу ихних грехов, мнимых и истинных. И подробно пояснят, что с этой информацией будут делать, если сделают не так, как их поросят. И дадут день на размышление. На этой меченой зеленой своре ворюг клейма негде ставить. А потому это обязательно будет использовано кем-то против кого-то.
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после принятия субсидии за принятие антиколомойского закона будет принят антизакон против
антиколомойского закона.......... скорее всего......... как пальцем по роялю..........
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О дебил После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9260их же дадут ,чтобы тут же забрать за долги предыдущие После принятия "антиКоломойского" закона иностранные кредиторы дадут $10 млрд, из них $6 млрд - в первый год, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9260ну **** и дебилы *** .
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Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6256

День победы в ОПЕК. Россия наращивает добычу нефти. Саудиты повержены!

https://www.youtube.com/watch?v=ROeoLRTHUcg
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А зачем Игорь Валеревичу эти иностранные кредиторы? Он эти млрд тут и так соберет. С бедного по нитке.. или то с миру.. или по рубашке.. Да какая разница, ломбарды-то работают, правки вносятся.
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єто что набили цену?) вроде про 5 лярдов слышал изначально. ( могу ошибаться конечно)
а терь затягивали затягивали что иностранцы думают да задрали вот 10ка ток примите Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4069
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По моему 10 миллиардов долларов громадный ресурс для нашей страны.А в такой кризисный момент,да еще и под самый низкий процент,этот ресурс увеличивается в два,а то и в три раза.Как в поговорке "хороша ложка к обеду".Только в данном случае нам дают обед.В замен ставят три условия.Первое,жить по средствам.Второе,не красть деньги в банках,в особенности государственных.И третье,создать прозрачный рынок земли,и не красть землю посредством разных схем и мораториев на ее продажу.Как по мне,надо соглашаться.Лучших вариантов не будет.
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По роже видно, что эта ОБЕЗЬЯНКА уже губу раскатал на эти миллиарды.
Да и остальные ЗЕ-товарищи будут не в обиде.
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"Нежданчик от короля: саудиты добили Путина и продают в Европу нефть по $10" https://m.youtube.com/watch?v=uf-84c2CkXc
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синантроп, междупрочим. от помню ж, шо где-то я его таки видел. и таки вспомнил! )
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Бородата мавпа ділить шкуру не вбитого ведмедЯ.

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Интересно, есть на планете люди, которые верят этому сочинскому абхазу? Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5162
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