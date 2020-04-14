 Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на 6 июня, - начальник управления по ЧС КГГА Ткачук

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора Департамента городского благоустройства - начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Будут контролировать, чтобы на кладбище не приходили люди, вести разъяснительную работу, напоминать о карантине и ограничительных мерах", - сказал Ткачук.
По его словам, 6 июня - это пожелание руководителей церквей.
На вопрос, означает ли это, что карантин продлят до июня, Ткачук ответил следующее: "Это зависит от эпидемической ситуации в городе и государстве. Если же ситуация будет улучшаться - раньше будет приниматься решения по смягчению ограничительных мер".
Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.
В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.
С 16 апреля в Киеве ужесточаются ограничительные меры. В частности, всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
https://youtu.be/mLB5JN8rbfM