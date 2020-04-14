EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  592  4
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) КГГА (2387) Киев (18959) Пасха (126) поминальные дни (10) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на 6 июня, - начальник управления по ЧС КГГА Ткачук

На поминальные дни все кладбище в столице закроют - их будут охранять правоохранители и сотрудники.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил заместитель директора Департамента городского благоустройства - начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут контролировать, чтобы на кладбище не приходили люди, вести разъяснительную работу, напоминать о карантине и ограничительных мерах", - сказал Ткачук.

По его словам, 6 июня - это пожелание руководителей церквей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

На вопрос, означает ли это, что карантин продлят до июня, Ткачук ответил следующее: "Это зависит от эпидемической ситуации в городе и государстве. Если же ситуация будет улучшаться - раньше будет приниматься решения по смягчению ограничительных мер".

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.

С 16 апреля в Киеве ужесточаются ограничительные меры. В частности, всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Также читайте: Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3189083
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слуга, який забув кому він служить та навіщо йому мандат. Дуже тупий депутат
https://youtu.be/mLB5JN8rbfM
 показать весь комментарий
 
 
Поиздержались бедные на "помощи" стране в тяжелое время. Хотя о чем это я?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх