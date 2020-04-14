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 Общество
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Все про:Кабмин (12009) соцвыплаты (451) Министерство социальной политики (703)

 Ряд социально незащищенных украинцев получат единоразовую выплату в 1000 гривен, - Минсоцполитики

В рамках борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса ряд украинцев получат единоразовую выплату в сумме 1000 гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Выплата помощи предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 1 апреля.

Так, помощь получат:

- пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен на 1 Апрель 2020;

- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства (кроме тех, кто также получает пенсию в связи с потерей кормильца или соцпомощь ребенку умершего кормильца);

- лица с инвалидностью;

- те, кто достиг пенсионного возраста, но не получил права на пенсию.

Читайте на Цензор.НЕТ: С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Обеспечить эти выплаты стало возможно после того, как 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты, - отметила Министр социальной политики Марина Лазебная. - Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек".

Также на Цензор.НЕТ: Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3189082
 
 
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что про эту тысячу я слышу уже всю жизнь. Еще неделю-другую, и придется писать Бубочке: "Подавись ты этой тысячей".
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ну можно купить хороший респиратор за 900 гривень, еще сотня останется
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Люди втратили роботу, весь свій заробіток за місяць ! Скасовуйте комуналку, не ганьбіться, слуги вороги народу
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ну можно купить хороший респиратор за 900 гривень, еще сотня останется
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Люди втратили роботу, весь свій заробіток за місяць ! Скасовуйте комуналку, не ганьбіться, слуги вороги народу
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Такое впечатление, что про эту тысячу я слышу уже всю жизнь. Еще неделю-другую, и придется писать Бубочке: "Подавись ты этой тысячей".
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Вже немає цієї розумної і світлої людини, а її слова актуальні, ніби були пророчі ще рік тому!
"«Голосувати головою, а не шлунком. І навіть не серцем»"Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6854
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В такому раз на останніх виборах не було жодного кандидата, щоб за нього проголосувати, на попередніх також, в Україні в такому разі треба взагалі відміняти вибори, бо мудак сидить на мудаку і мудаками поганяє.
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Ну чому не було жодного ?
73,22% + Ви, абсолютно точно знали, що: «Кто угодно только не Порошенко».
Тобто у Вас, була можливість вибирати будь кого з ВСЬОГО населення України, за винятком тільки ОДНОГО Порошенка.
Ашоштакоє?
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Проходь мимо зі соєю порохнявою шмаклею, тут взагалі нема чого обговорювати.
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ничего себе какая щедрость, интересно, сколько нужно для этого собрать справок и в очередяк отстоять? на 1000 это же обожраться можно Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3769
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На целую 1000грн можно один раз сходить в АТБ, не факт что хватит.
Спасибо о великому зе, что борщевий набiр дешевеет с каждым днем. Где эта черноротая **** Мосиччук с канала Г+Г
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Чтоб без пи?ды - огласите ваши покупки на один раз в АТБ на 1000 грн)
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Никаких выплат. Деньги есть у всех. Хватит на три карантина!
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да...сказать шо "обломались"-ничего не сказать...а началось всё с визита к Меркель...(первые симптомы)...а дальше понеслось...просто джин из квартала... Деякі соціально незахищені українці отримають одноразову виплату 1000 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4757
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эта долбаная вера в "святлое будущае" нас преследует уже больше 100 лет...совок и шара-это наследие кацабов...вернее их важдей...
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Все цыгане,достигшие пенсионного возраста,не получившие права на пенсию уже ждут
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пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен..

То есть зеленый мудак дает 1000 грн и тому у кого пенсия 1500 и тому, у кого она 5000. А вот тому, у кого она 5001 - тому хер. Офигенная справедливость...
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«Юлина тысяча» стала традиционной для всех президентов
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