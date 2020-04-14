 Ряд социально незащищенных украинцев получат единоразовую выплату в 1000 гривен, - Минсоцполитики

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Выплата помощи предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 1 апреля.
Так, помощь получат:
- пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен на 1 Апрель 2020;
- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства (кроме тех, кто также получает пенсию в связи с потерей кормильца или соцпомощь ребенку умершего кормильца);
- лица с инвалидностью;
- те, кто достиг пенсионного возраста, но не получил права на пенсию.
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Обеспечить эти выплаты стало возможно после того, как 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет.
"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты, - отметила Министр социальной политики Марина Лазебная. - Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек".
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слугивороги народу
"«Голосувати головою, а не шлунком. І навіть не серцем»"
73,22% + Ви, абсолютно точно знали, що: «Кто угодно только не Порошенко».
Тобто у Вас, була можливість вибирати будь кого з ВСЬОГО населення України, за винятком тільки ОДНОГО Порошенка.
Ашоштакоє?
Спасибо о великому зе, что борщевий набiр дешевеет с каждым днем. Где эта черноротая **** Мосиччук с канала Г+Г
То есть зеленый мудак дает 1000 грн и тому у кого пенсия 1500 и тому, у кого она 5000. А вот тому, у кого она 5001 - тому хер. Офигенная справедливость...