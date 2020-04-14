 Ряд социально незащищенных украинцев получат единоразовую выплату в 1000 гривен, - Минсоцполитики

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Выплата помощи предусмотрена постановлением Кабинета Министров от 1 апреля.

Так, помощь получат:

- пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 5000 гривен на 1 Апрель 2020;

- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства (кроме тех, кто также получает пенсию в связи с потерей кормильца или соцпомощь ребенку умершего кормильца);

- лица с инвалидностью;

- те, кто достиг пенсионного возраста, но не получил права на пенсию.

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Обеспечить эти выплаты стало возможно после того, как 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет.

"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты, - отметила Министр социальной политики Марина Лазебная. - Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек".

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