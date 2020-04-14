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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (3041) Пасха (126) Онуфрий (62) Евстратий (Зоря) (78) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 "Вся голова в язвах, и все сердце зачахло", - архиепископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрию после призыва последнего идти в храмы на Пасху

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) жестко раскритиковал призыв предстоятеля УПЦ Онуфрия (Березовского) к своей пастве, в котором он призвал на праздник Пасхи идти в храмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Зоря отметил: "После прочтения обращения митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия никакие другие сдержанные слова не приходят на ум, как слова Господни из книги пророка Исаии: "Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство? Вся голова в язвах, и все сердце зачахло." (Ис 1: 5)

Несколько недель все кто только может, побуждают граждан оставаться дома.

Наша Церковь устами решений Синода, обращений Предстоятеля - призывает оставаться дома. Объясняя это христианским долгом заботы о ближних. Другие конфессии делают такие же заявления.

Даже лично Московский патриарх - призывает оставаться дома.

А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ривном, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла, который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить" - обращается к пастве.

Фактически умолчав последние дни и недели, когда надо было говорить чуть ли не каждые несколько дней, объясняя верным и духовенству, что следует делать - он говорит:

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению.

Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы"

Зоря продолжил: "Ни слова о НЕОБХОДИМОСТИ оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены.

Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что скопление возле храмов - не должно иметь места. "Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство?"

Мы тоже хотим, чтобы люди молились на Пасху в храмах - но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет - почему.

Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПВУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх. Не надо большего - просто процитируйте слово в слово".

Зоря привел обращение партиарха московского Кирилла: "Да, мы обязаны соблюдать все нужные санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, Которые заявляют: "где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Какой-то мудрый человек, Отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись и спрыгны с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтоб они нарушал правила, Которые нужно исполнять, Ссылаясь на веру?"

"Поэтому я Призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, Пока не будет особого Патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, а если кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской. У нас нет другого ответа, потому что мы любим свои храмы. 51 год я проповедую с кафедр, призывая людей приходит в храмы, преодолевать тяготения собственной злой воли и внешних обстоятельств. Этому призыву я посвятил всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов"

"Потому безответственность и недальновидность могут очень дорого обойтись Церкви - и из-за болезни, и усиления аргументов новейших "воинствующих безбожников", которые так же, как сто лет назад, только ищут "оправданного" повода для возмущения общества против Церкви.

Пока еще есть время, владыки и братья с МПВУ, сделайте надлежащие шаги, "чтобы не дать повода ищущим повода" (2 Кор 11:12)!",  -резюмировал Зоря. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3189081
 
 
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да как был прав Остап Бендер, спрашивая у отца Федора..- "ТАК ПОЧЕМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА"???
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Вы чо! Они же потом нормальных людей заразят!
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тётя Роза

Ещё давным-давно поняла - теория мальтузиантства не канает.
Никакого перенаселения Земли не будет.
Система саморегулирующаяся.
Если нас станет слишком много, найдётся вирус, который поможет "навести порядок".
И, таки да!
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"Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер".

Имеется в виду гундяевского сатаната на парашных (к)аналах.
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Самая большая мечта на рашке сейчас, это чтобы в Украине была катастрофа с заболеваемостью, и чтобы Украина обратилась к ним за помощью.
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Це ж МП, який вже давно би мав бути за порєбріком, а не володіти українськими лаврами.
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Да пусть идут...
Привкрженцам секты мацковского сатаната я бы еще разрешил за буйки заплывать...и на красный свет дорогу переходить...
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Планомерно действует сатанинская церковь в Украине!
С начала, сеять ненависть и нетерпимость, сейчас добавилось, перезаразить и как можно больше уничтожить украинцев!
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Мне их не жалко пусть идут, и дело не в короне.
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А осёл Оманский шо скажет по этому поводу ?????
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А, ему ПОХ#Й - он обрезанный и в БОГА не верует.
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а "бог" часом не обрезанный? "Вся голова в язвах, и все сердце зачахло", - архиепископ ПЦУ Зоря - предстоятелю УПЦ Онуфрию после призыва последнего идти в храмы на Пасху - Цензор.НЕТ 9853
если ты Яхве/иисуса имеешь в виду конечно, ибо богов миллионы.
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Попы бы сейчас подумали о том, что настроили церквей, украсили их золотом, а ходить туда нельзя а почему?
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**#нные Масковские Попы, выходцы из КГБ выполняют директиву ***** по распространению коронвируса в Украине!!!
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У Онуфрия задача от руководства из ФСБ - разогнать эпидемию в Украине - вот и старается, старый мерзавец.
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Поневоле вспоминаются слова из Святого Писания о "лжепророках"...
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У Києво-Печерській лаврі підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19 у майже 100 осіб.
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