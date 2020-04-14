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 Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более трети украинцев беспокоятся за здоровье своих близких, почти треть обеспокоены подорожанием продуктов, а у каждого четвертого возникли финансовые трудности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 36%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; возникли финансовые трудности - 26%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%", - отмечают в КМИС.

Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС 01

Интересно, что по сравнению с мартовским опросом, количество тех, кто беспокоится о росте цен, осталось на прежнем уровне. Но число людей, у которых возникли финансовые трудности, выросла на 6% (в марте таких респондентов было 20%).

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Переживания относительно здоровья родных немного ослабли - в марте на них указывало 38% респондентов, в апреле - 36%. А вот тех, кто сам боится заболеть, в апреле 13%, а в марте было 12%.

С марта по апрель заметно возросло число тех, кому сложно сидеть дома и не выходить на улицу - с 7% до 12%.

Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации 13% украинцев, а 11% указывают на тревогу в связи с тем, что нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит. Для 10% трудности связаны с тем, что нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает.

О том, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, говорят 5% респондентов, также 5% видят угрозу потери работы.

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Стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - у 4%.

Опрос КМИС проводился с 7 по 11 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса было проведено 2000 интервью.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС 02
Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189080
 
 
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Хай не переймаються, #хуженебудет, так, зеговно?
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не бедно живем или привыкли к бедности
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К выживанию "жиддя по новому" и "жиддя без бідності"..
))
Все презы лапки нагрели.))
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Зебилы, а почему пока 73% украинцев последний хрен без соли доедают наши слуги народа жируют? Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9678
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конкретно з чорненьким - погоджуюсь.
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Толька у 8%%...більше всіх верещать, чомусь..))
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Це нормально: зазвичай самі іпануті і є самими галасливими..
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это видно пастушок - превратился скотыняка в авцу...)
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Это только начало конца епохи бідності. А в конце этого конца придёт пушной зверь.
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Какие результаты будут через месяц. Ну провели жёсткий карантин, далее ЧТО? После запретной весны, пролетит лето, осень и зима покажет ошибочность действий, нельзя жертвовать страной ради выживания 0.001-0.01% от населения. P.S. В зоне риска в квадрате(диабет+60 лет).
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якщо населення почне хворіти масово і тяжко, уявіть що тоді станеться з країною.
чи ви думаєте іншим робити нічого і вони заради приколу на карантин закрились ?
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Самое правильное - переживать из-за неопределенности ситуации. По сути вся жизнь человека - неопределенная ситуация.
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Вибори були шлунком!Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 193
тепер приходять реалії, і знову через шлунок! Все як у дикому світі, а кажете цивілізовані! Освічені, смартфоном користуємось!
Кожного четвертого українця непокоять фінансові труднощі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5266
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Но большинству однако нравится сидеть хоть бы и всю жизнь на карантине, лишь бы с сохранением зарплаты.
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сложно верить зелебобиусу, когда сидишь без работы и денег.
ну наконец-то холодильник побеждает телевизор!
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Всё окуено продукты питание всё дистанционно, досвидос.
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