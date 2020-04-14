 Каждого четвертого украинца беспокоят финансовые трудности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего всего называли такие (можно было выбрать до 3 ответов): переживают за здоровье близких - 36%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; возникли финансовые трудности - 26%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%; опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости - 20%", - отмечают в КМИС.

Интересно, что по сравнению с мартовским опросом, количество тех, кто беспокоится о росте цен, осталось на прежнем уровне. Но число людей, у которых возникли финансовые трудности, выросла на 6% (в марте таких респондентов было 20%).

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Переживания относительно здоровья родных немного ослабли - в марте на них указывало 38% респондентов, в апреле - 36%. А вот тех, кто сам боится заболеть, в апреле 13%, а в марте было 12%.

С марта по апрель заметно возросло число тех, кому сложно сидеть дома и не выходить на улицу - с 7% до 12%.

Постоянно переживают из-за неопределенности ситуации 13% украинцев, а 11% указывают на тревогу в связи с тем, что нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит. Для 10% трудности связаны с тем, что нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает.

О том, что их отправили в неоплачиваемый отпуск, говорят 5% респондентов, также 5% видят угрозу потери работы.

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Стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - у 4%.

Опрос КМИС проводился с 7 по 11 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса было проведено 2000 интервью.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.



