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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Террористы "ЛНР", несмотря распространение COVID-19, готовятся к параду и стягивают технику к аэропорту, - СМИ

Несмотря на ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19 в оккупированном Луганске боевики готовятся к параду Победы, который состоится 9 мая 2020 года.

Об этом Громадському радіо сообщил источник, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источника, в парк "Патриот" (его наемники РФ создали по случаю празднования пятой годовщины создания "НМ ЛНР" на территории Луганского аэропорта) еще с февраля начали завозить военную технику подразделений 2 АК "НМ ЛНР" и привлекли личный состав.

"Привлечены по 5 единиц военной техники: Стрела-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, ​​БМП-2, БТР-80, 10 тягачей Урал-4320-31, 2 автомобиля УАЗ", - отметил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков

9 мая на эту локацию будут подвозить людей специальными рейсами.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля 2020 года на оккупированной территории Луганской области зафиксировано 14 случаев COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3189078
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая новость была бы, если б их парад накрыло градом
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особенно когда они попрутся массово за украинскими пенсиями....
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вроде им хана была еще в средневековье, больше их нет
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От туди відправьту Крапку-У, хай фєйерверком насолодяться!
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Тю ёпта! Да канешнаж! Парад пацаны, за дедов! Да и пох этот вирус, ведь за дидов будем парад держать!!!Деды не сцали немцев, да и нам Кули тот китайский вирус, поддельный.... Пройдемся широким строем, пятерочкой в рядок, всю рать покажем пиндосам, пусть боятся!!! Левой, левой, раз два.три!
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Чем більше-тім краще, падлюк в одному місці зібрати!
І вірусу і артиллерії..
😇
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Чим більше сєпарів передохне від коронавірусу, тим краще для нас!
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ЩОБ ПАРАД БУВ ПОТУЖНИМ ТРЕБА СТЯГНУТИ ВСЮ ТЕХНІКУ ЯКА Є.СТАНЬТЕ ПОЩІЛЬНІШЕ ЩОБ БАНДЕРІВЦІВ НАЛЯКАТИ.Є ШАНС ВОЗЄДНАТИСЬ З ДІДАМИ.УПЦ МП В ДОПОМОГУ.
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Главное плотно держать строй и почаще репетировать
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вообще то и даже не начали, только отстегнули ширенку
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маршем пройдут подготовительные, ясельные группы и груднички уже научившиеся ходить ....
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Не иначе Цензор обеспокоен здоровьем террористов? Вы им еще масок пришлите, чтоб они на параде не заболели. К чему эта новость?

.
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Это просто завидно, что карантина нет. Без маски в магазин не пустят, но школы и садики работают. В ОРДЛО короновируса нет.
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шо опять… «народные
рецпублыки»? Знаем, как Градами , с территории ********* делались эти «народные республики» с июля по сентябрь 2014 и в каком кремле сидят террористы !!! Не забыли, что у ООН вызывало глубокую
озабоченность, когда руSSкие фашисты сжигали из гуково живьем под Зеленопольем
в 4.30 утра 150 человек (2 украинских батальона) установками Торнадо и Град 11 июля
2014 …Помним , что никто не понёс никакой ответственности за то, что эти
батальоны расположили в чистом поле, как для прогулки к границе Украины и
весёлого пикника…Хотим услыхивать, кто c кем тогда договорился «утилизировать
западенцив»??? ГБР -будем искать правду
или нет??? Или проще Черноволиху попрессовать....
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Такие новости надо читать только утром....весь день отличное настроение.
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