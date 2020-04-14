EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  4005  57
Материалы по теме:
Все про:День Победы (1032) карантин (3041) Луганщина (4324) оккупация (6923) наемники РФ (1114) COVID-19 (3827) коронавирус (2521)

 Террористы "ЛНР", несмотря на распространение COVID-19, готовятся к параду и стягивают технику к аэропорту, - СМИ

Несмотря на ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19 в оккупированном Луганске боевики готовятся к параду Победы, который состоится 9 мая 2020 года.

Об этом Громадському радіо сообщил источник, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источника, в парк "Патриот" (его наемники РФ создали по случаю празднования пятой годовщины создания "НМ ЛНР" на территории Луганского аэропорта) еще с февраля начали завозить военную технику подразделений 2 АК "НМ ЛНР" и привлекли личный состав.

"Привлечены по 5 единиц военной техники: Стрела-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, ​​БМП-2, БТР-80, 10 тягачей Урал-4320-31, 2 автомобиля УАЗ", - отметил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков

9 мая на эту локацию будут подвозить людей специальными рейсами.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля 2020 года на оккупированной территории Луганской области зафиксировано 14 случаев COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3189078
 
 
 Топ комментарии
 
и пусть теснее к друг другу становятся
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошая новость была бы, если б их парад накрыло градом
 показать весь комментарий
 
 
особенно когда они попрутся массово за украинскими пенсиями....
 показать весь комментарий
 
 
Ну им же все равно как называется улица или кто убивает украинцев. Почему мы их должны понять и простить?
 показать весь комментарий
 
 
вроде им хана была еще в средневековье, больше их нет
 показать весь комментарий
 
От туди відправьту Крапку-У, хай фєйерверком насолодяться!
 показать весь комментарий
 
 
Тю ёпта! Да канешнаж! Парад пацаны, за дедов! Да и пох этот вирус, ведь за дидов будем парад держать!!!Деды не сцали немцев, да и нам Кули тот китайский вирус, поддельный.... Пройдемся широким строем, пятерочкой в рядок, всю рать покажем пиндосам, пусть боятся!!! Левой, левой, раз два.три!
 показать весь комментарий
 
 
Чем більше-тім краще, падлюк в одному місці зібрати!
І вірусу і артиллерії..
😇
 показать весь комментарий
 
 
Чим більше сєпарів передохне від коронавірусу, тим краще для нас!
 показать весь комментарий
 
 
ЩОБ ПАРАД БУВ ПОТУЖНИМ ТРЕБА СТЯГНУТИ ВСЮ ТЕХНІКУ ЯКА Є.СТАНЬТЕ ПОЩІЛЬНІШЕ ЩОБ БАНДЕРІВЦІВ НАЛЯКАТИ.Є ШАНС ВОЗЄДНАТИСЬ З ДІДАМИ.УПЦ МП В ДОПОМОГУ.
 показать весь комментарий
 
 
Главное плотно держать строй и почаще репетировать
 показать весь комментарий
 
 
вообще то и даже не начали, только отстегнули ширенку
 показать весь комментарий
 
так дети ж малые! еще не испорченные взрослыми мокшанскими подонками
 показать весь комментарий
 
маршем пройдут подготовительные, ясельные группы и груднички уже научившиеся ходить ....
 показать весь комментарий
 
каждому своё - кому подыхать по чужбинам за "мядаль",а кому на своей родной земле жить..
 показать весь комментарий
 
 
Не иначе Цензор обеспокоен здоровьем террористов? Вы им еще масок пришлите, чтоб они на параде не заболели. К чему эта новость?

.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто завидно, что карантина нет. Без маски в магазин не пустят, но школы и садики работают. В ОРДЛО короновируса нет.
 показать весь комментарий
 
шо опять… «народные
рецпублыки»? Знаем, как Градами , с территории ********* делались эти «народные республики» с июля по сентябрь 2014 и в каком кремле сидят террористы !!! Не забыли, что у ООН вызывало глубокую
озабоченность, когда руSSкие фашисты сжигали из гуково живьем под Зеленопольем
в 4.30 утра 150 человек (2 украинских батальона) установками Торнадо и Град 11 июля
2014 …Помним , что никто не понёс никакой ответственности за то, что эти
батальоны расположили в чистом поле, как для прогулки к границе Украины и
весёлого пикника…Хотим услыхивать, кто c кем тогда договорился «утилизировать
западенцив»??? ГБР -будем искать правду
или нет??? Или проще Черноволиху попрессовать....
 показать весь комментарий
 
 
да. там пацанов точно выставили под расстрел на уже прицеленное место. только кто ответит?
 показать весь комментарий
 
Бляха, да там с 30ки экскаваторы с инженерами стояли, почему блть не окапывались?побило бы технику люди бы выжили многие и не складывали бы в камаз потом тела по кускам.
 показать весь комментарий
 
Бри́тва Хэ́нлона - презумпция, согласно которой при поисках причин неприятных событий должны прежде всего предполагаться человеческие ошибки, и лишь во вторую очередь - чьи-то сознательные злонамеренные действия. Обычно выражается фразой: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
Поди Порох договаривался о утилизации? Он же окапываться запретил? А по полю рассредоточится ни - ни? Вместо этого был приказ всем транде разговаривать по мобильникам? К сожалению умение боя кровью пишется.
 показать весь комментарий
 
 
Такие новости надо читать только утром....весь день отличное настроение.
 показать весь комментарий
 
 
Не хотел этого
писать, но после "парада пленных" и после этого издевательства, напишу. А
напишу я о своем опыте общения с этими даунбасско-лугандонскими тварями. В
начале боев за Луганск наткнулся я на волонтерскую страничку , где желающие
могли пригласить к себе беженцев. Посоветовались с женой и решили взять к себе
семью, так чтоб без взрослых мужиков. Благо места хватает, дом в два этажа, на
второй подымаемся только пыль вытирать. Дали обьявление. через пару дней
позвонили и к нам приехала семья из Луганска. Мама до 40 лет, дедушка и двое
детей .Пацану 15 лет , девочке 8. Приняли. как родных. Отдали весь второй этаж.
Большой телевизор. санузел. компьютеры, холодильник (и в холодильник) все там
есть, живи и пережидай беду. Прошла неделя. Кормили за свой счет, денег не брали
ни за что. жена готовила на всех. Они даже тарелки за собой не мыли. Не говоря
уже о уборке своих комнат. Первое . что насторожило, это то что с холодильника
пропал магнитик украинского флага. Ну пропал и пропал, может завалился куда.
Потом. когда они ушли гулять жена решила пойти наверх убраться. Включила ТВ и
позвала меня. С ресивера были удалены все украинские каналы. Тут уж меня
пробрало всерьез. Включаю комп, смотрю историю браузера - только сепараторские
сайты и одноклассники. Открываю "одноклассники" ( эта дура вышла с сайта просто
закрыв страницу), читаю сообщения - " видели бы вы как живут эти бандерлоги.
Двух этажные дома по всему городу, у нас таких и близко нет. Машины в каждом
дворе. Хавка, которую мы на праздники себе не позволяем. И это все они жируют
за наш счет. мало их мой там ******. К нам относятся вроде нормально. но
постоянно чувствуешь себя второсортной. даже комп малому дали гоневный какой то
, игры не все идут" Ну тд в том же духе. Причем написала раз , скопировала и
отослала всем друзьям. Иду на ноут малого. Там вообще шедевр. Пишет в контакте
- " ноут мне тут дали улетный, летает, моему далеко. Будем уезжать , я его
спижжу* Поняно , что по их приходу, они были ознакомлены с находками и через
час второй этаж опустел. А я сделал вывод, что им место возле белых медведей.
Людьми их уже не сделаешь! (из инета)
 показать весь комментарий
 
 
Бытие определяет сознание. а С приходом совесткой власти и гибелью миллионов и миллионов украинцев от голода и воен там на Донбасе бытие было известно какое. Я служил в армии с донецкими еще при СССР. Они даже тогда от нас днепропетровских разительно отличались своей дремучей совковостью и обруселостью. Туда всякого человеческого хлама насвозили из россии. Заселили опустевшие хаты убитых сталинским голодомором украинцев. Так что там генетика соответствующая
 показать весь комментарий
 
 
Згоден! В1981році був нач.гарнізонного патруля .Під час чергування хотів зайти у свій полк. На КПП побачив зігнутого пополам чергового з учбової роти. Його побили два дибіла з Луганська.Призвіще одного запамятав-Анікеєнко.Тай моє він мабуть запамятав після ночі на гауптвахті.
 показать весь комментарий
 
Начинить снаряды коронавирусом и пустить в ихнюю сторону.
 показать весь комментарий
 
Как раз наша арта спокойно может накрыть всю технику врага одним махом. Интересно, будут наши уничтожать террористов или как всегда будут ждать пока те опять займут позиции и будут уничтожать наших людей?
 показать весь комментарий
 
вот и славненько,пусть собираются.СКОЛЬКО МОЖНО НЕПТУН В ПУСТУЮ ГОНЯТЬ,да и ольха тоже скучает
 показать весь комментарий
 
Ну дык надо им пару эшелонов спирта к празнику подогнать! Пущай отпразднуют!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх