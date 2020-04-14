 Террористы "ЛНР", несмотря на распространение COVID-19, готовятся к параду и стягивают технику к аэропорту, - СМИ

Об этом Громадському радіо сообщил источник, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источника, в парк "Патриот" (его наемники РФ создали по случаю празднования пятой годовщины создания "НМ ЛНР" на территории Луганского аэропорта) еще с февраля начали завозить военную технику подразделений 2 АК "НМ ЛНР" и привлекли личный состав.

"Привлечены по 5 единиц военной техники: Стрела-10, 2С1, БМ-21, Д 30, 2А65, Т-72, ​​БМП-2, БТР-80, 10 тягачей Урал-4320-31, 2 автомобиля УАЗ", - отметил источник.

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9 мая на эту локацию будут подвозить людей специальными рейсами.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля 2020 года на оккупированной территории Луганской области зафиксировано 14 случаев COVID-19.