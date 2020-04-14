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 За рубежом, Здоровье
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 Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

Мировое сообщество помимо пандемии коронавируса COVID-19 столкнулось с валом дезинформации на эту тему, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 - с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны - мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", - цитируют западные СМИ выдержки из его заявления, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные - ИФ) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", - отметил генсек.

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В то же время, уточняют СМИ, Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.

В свою очередь он призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.

"Вакцина - это доверие", - подчеркнул Гутерриш.

Также он воздал должное журналистам и лицам, проверяющим достоверность информации, и призвал компании, управляющие социальными сетями, "искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19".

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Источник: https://censor.net.ua/n3189077
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно: вирус ласку любит. Простить, понять и запустить платформу для примирения. Где-то я уже об этом слышал.... Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 2230
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А от про нафту, правда:
«14 апреля 2020 В мире почти не осталось мест для хранения нефти.
Между тем в России нефтеперерабатывающим заводам также вскоре станет негде хранить продукцию, и они будут вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов. Остановить производство невозможно по техническим причинам.»
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Понятно: вирус ласку любит. Простить, понять и запустить платформу для примирения. Где-то я уже об этом слышал.... Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса - Цензор.НЕТ 2230
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Ага. І очильник ВОЗ Гєбрєйісус, ну ні каплі не підігрував китайцям.
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Той хто носить масочку, буде їсти пасочку.
(а не гризти кулічі.)
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ну ты же сам любитель рассуждать что никакого вируса нет это всё внутренний конфликт и что Донбасс надо услышать и карантин придумали трусы и паникеры
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А от про нафту, правда:
«14 апреля 2020 В мире почти не осталось мест для хранения нефти.
Между тем в России нефтеперерабатывающим заводам также вскоре станет негде хранить продукцию, и они будут вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов. Остановить производство невозможно по техническим причинам.»
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Саудиты продают нефть в ЕС уже по 10 долларов. Кацапоконец скоро наступит.
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я вот все жду, когда они начнут говорить о том, что мол нам нужно объедениться и снять санкции с расее..
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Далась тебе та расея. Они просто чья то собака, например Ротшильдов.
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та она мне и на не на, просто бесят все эти чинуши западные, продажные твари, строят из себя ангелов.
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Там більшість що косять під ліваків, на підсосі Газпрома.
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Как Ротшильдофф? Ты правильно прочитал методичку? Не Рокфеллерофф?
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Бо гра з Господом, то гра, з нульовим результатом.
Гражданє, пам'ятайте це.
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Наскільки ж лицемірний Захід… всім ж ясно- говно кидає на вентилятор козломордія.
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Козломордія кидає а винуватий Захід.
Ага.
Логіка типу: «Голосував за Зєлєнского, протів Порошенка».
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Типа:- Фсе харрашо, пррекррасная Маркиза!
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Погляжу я на его "лицо", когда Трамп отправит всё это коммунистическое оон заседать в Африку вместо Нью-Йорка.
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Дикие конспирологические теории действительно появляются, в интернете нужен хайп для некоторых, хотя естественно всю правду народу тоже не расскажут, кто где за счет вируса решает свои интересы, что тоже естьИсточник: https://censor.net.ua/n
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КОЛИ НА ТАКИХ ВИСОКИХ ПОСТАХ ПРОФАНИ І КЛОУНИ А ООН МОЖЕ ТІЛЬКИ ВИСЛОВИТИ СТУРБОВАНІСТЬ ЧИ ЗАНЕПОКОЄННЯ У ВІДПОВІДЬ НА ВБИВСТВА ТО ЛЮДИ РЯТУЮТЬСЯ ЯК МОЖУТЬ.НЕКОМПЕТЕНТНІ КЕРІВНИКИ ТОМУ ВИНОЮ.
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"искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19". Источник: https://censor.net.ua/n3189077
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