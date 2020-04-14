 Генсек ООН Гутерреш предупредил о мировой "эпидемии дезинформации", сопровождающей пандемию коронавируса

"Пока мир сражается со смертельной пандемией COVID-19 - с самым трудным кризисом, с которым мы сталкиваемся со времен Второй мировой войны - мы также видим еще одну эпидемию, эпидемию дезинформации", - цитируют западные СМИ выдержки из его заявления, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в информационном пространстве распространяются ненависть, "которая клеймит и унижает людей и (социальные - ИФ) группы", советы, опасные для здоровья, и рекомендации, которые не решают проблемы.

"Дикие конспирологические теории заражают интернет", - отметил генсек.

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В то же время, уточняют СМИ, Гутерриш не стал называть стран и СМИ, которые распространяют подобную вредоносную, по мнению главы ООН, информацию.

В свою очередь он призвал мир объединиться для противодействия пандемии и проявлять солидарность.

"Вакцина - это доверие", - подчеркнул Гутерриш.

Также он воздал должное журналистам и лицам, проверяющим достоверность информации, и призвал компании, управляющие социальными сетями, "искоренять полные ненависти и пагубные утверждения о COVID-19".

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