 На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

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По словам Арахамии, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показатели эффективности.