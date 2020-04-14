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 Политика Украины
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 На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

На своем заседании 16 апреля Верховная Рада рассмотрит назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами", - заявил председатель фракции "Слуга народа".

Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия

По словам Арахамии, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показатели эффективности.

Источник: https://censor.net.ua/n3189076
 
 
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А когда вернут нормально президента? На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2400
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tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
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Де ,в якому притон1 зловили,за що,що пооб1цяли? Знайшли *зиц-председателя*,сами не хотят ни сидеть,ни висеть.
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А когда вернут нормально президента? На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2400
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Ваш министр,вы с ним за енергетику и отвечаете.
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Sergiy TARAN, [14.04.20 12:59]
[ Фотография ]
Все-таки гарні маркетологи у партії «Слуга народу», адже гасло «Маю право на помилку» на футболках депутатів-слуг, у яких вони ходять на засідання ВР - це чудове і дуже ідеологічне гасло цієї політсили.

Особливо, гарно звучить, коли ставити його поряд з її виборчим гаслом: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім- «Маю право на помилку!».

Аби стилізувати під українські народні традиції можна ще на початку додати слово «Ой!». Тоді вийде дуже динамічно: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім - «Ой! Маю право на помилку!»

Sergiy TARAN, [14.04.20 16:08]
#ІНСАЙД Тисячі правок, які відтягують ухвалення Закону про банки мають на меті не заблокувати його, а дати час Коломойському, аби він домігся вигідних для нього рішень судів, після яких держава буде вимушена заплатити компенсації власниками ПриватБанку і пов'язаним з ними особам.

Саме в цьому і полягає зараз головна стратегія Зеленського - він не може піти на відкритий конфлікт з МВФ і тому «у Зеленського» вдаються до «хитрості»: закон ухвалять, але перед цим держава черед суди візьме на себе зобов'язанння заплатити колишніх власникам всі «збитки». І оскільки закон зворотньої сили не має, держава змушена буде заплатити Коломойському попри вимоги МВФ.
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Цих довбойобів повинні лікувати лікарі з таким же написом на білому халаті

На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9260
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С тем же успехом могли написать на футболках "С дураков взятки гладки". И честнее и вопросов больше не возникнет к ним.
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Ошибка. Они потешаются над лохами за их выбор Зеленского, который наплевал на народ Апрель 14, 2020Без рубрикиКомментарии: 2
На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2574Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
Нам продолжают напоминать о нашей ошибке. Прямо, грубо, нагло. Мы и так уже поняли, что ошиблись, зачем же тыкать в морду? Но, видно, это доставляет им удовольствие. Они нас так классно сделали, что отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить нам, какие мы лохи, они не могут. Они смеются и потешаются. Такой себе садизм победителей.

Такие оценки высказала сегодня вечером в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Какие там учителя? О праве на ошибку - это они про себя, любимых, которым до сих пор море по колено. Это от непонимания. От незнания. От умственной слепоты и духовной глухоты.
Десять дней назад все каналы в Греции уже гремели про пожар в Чернобыльском лесу. Я тогда подумала, что, наверное, фейк, потому что украинские СМИ молчали. Сегодня, на одиннадцатый день, всех пронесло. Президент написал, что призвал к себе начальника по пожаротушениям и другим срочным и опасным делам в Украине, для отчета. На одиннадцатый день, после дождичка.
А если бы дождик не пошел?
Правда, там половина жоппоблока помолилась раввину, захороненному в тех лесах, на предмет дождичка, говорят, услышал и организовал. Повезло Зеленскому.
Я так понимаю, что по случаю бедственного пожара в зоне непосредственной близости от саркофага, нам стоит теперь ожидать помощи от братской Албании, которая отплатит нам такой же суммой за нашу доброту и поддержку. Правда, мы запоздали на полгода с нашей добротой, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ждем ответной доброты…
Криклий сегодня разразился предвидением. После того, как мы все победим пандемию и выйдем из заточения, в Украине случится чудо. Всему миру приготовиться, потому что чудо случится в одной отдельно взятой стране Украине, больше нигде. Экономика у нас не просто поднимется, не просто возродится, а сделает бум и продемонстрирует Ренессанс.
Этот аваковский протеже курит, колется или пьет? Не буду задавать глупые вопросы насчет того, слушал ли он экономистов из Англии, Германии и США? Слышал ли их оценки экономического состояния всего мира? Читал ли доклад МВФ, вышедший прямо сегодня, с убийственными цифрами экономических потерь?
Конечно, нет… Но я хочу этому выкормышу задать один вопрос - а чего Ренессанс у нас не настал до эпидемии? Ведь время было.
Или, ладно, во всей экономике, но почему Криклий не показал нам Ренессанса в отдельно взятой области экономики - на Укрзализнице, например? Потому что там все как было, так и осталось, а Ренессанс наступил исключительно для одного Сергея Лещенко.
Не буду распространяться про Черновол, которая, почему-то, для некоторых ассоциируется с Майданом, а у меня исключительно с Пашинским. Все эти потуги немного попугать папередников и возбудить всех тех, кто все еще хочет справедливости и наказания для воров и мародеров, выглядят как насмешка.
Порошенко съездил на Банковую перед голосованием закона о рынке земли и теперь ходит петухом, потому что без него невозможно протянуть антинародные законы. Сейчас Зеленский контролирует в своем монобольшинстве не больше 200 депутатов, вот и пригодился Петр Алексеич. Объединились против народа.
В тему - Порошенко обыграл Зеленского, что усиливает угрозы перед Украиной - Небоженко
Когда поняли, что облажались, решили Танюхой затушевать казус с Петей Алексеичем. Затушевать не получилось, поэтому Черновол бросили судить и сажать. Имеют же право на ошибку.
Я слушаю иногда этих слуг и думаю - что дальше? Там эта Ирина Верещук на всех каналах ораторствует за всех «слуг». Не понимаю, как она успевает. И какой бы вопрос ей ни задали, она всегда начинает свою мантру с того, что да, они ошибаются, но ошибки свои осознают и понимают. Этот как постоянно находиться в дурдоме, где сумасшедших спрашивать о чем-либо бесполезно, потому что они все равно будут тебе отвечать, что хотят.
В тему - «Голос» требуют от Зеленского выгнать «слугу народа» Верещук со всех постов
Вчера услышала, что рано или поздно, Ермака уберут с поста главы ОП. Кого же назначат? А следующего из 95 Квартала - Шефира. Они там в очереди стоят, как наследные принцы на престол и двигаются в этой очереди по мере того, как стоящий впереди вылетает.
Они все скопом - это большая ошибка. Недавно прочла один комментарий, где одна почитательница Зеленского гневно клеймила всех критикующих и пугала тем, что, если Зеленский уйдет, то на его место придет или Порошенко, или Аваков. Или реванш, или диктатура. Мы этого хотим?!
Хочу ей ответить очень просто - если Зеленский будет продолжать в таком же духе, то Порошенко или Аваков придут наверняка. И это будет исключительно его вина. Потому что те человеческие ошибки, которыми он себя окружил - его ответственность.
И чем дольше он будет с ними экспериментировать, тем очевиднее приход Авакова или возвращение Порошенко, которых он оставил, приблизил и пригрел. Тоже большая ошибка.
А самая большая ошибка «парня из соседнего двора» состоит в том, что он опять наплевал на народ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
***
Елена Ксантопулос сопроводила этот пост скандальной фотографией (вверху)
Кстати, есть довольно много и таких, кто не ошибся на президентских выборах. Это те, кто не голосовал за Зеленского в первом туре, но проголосовал за него во втором - исключительно в качестве голосования против Порошенко…
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Спасибо, прочла. Не скажу, что с удовольствием, приятного мало..... Особенно при мысли, что следующим может оказаться Аваков. Тогда нужно первым же рейсом с открытием границ бежать без оглядки. Дождаться это счастье в стране не хочу. А тем, кто голосовал за Голого-бородько год назад хочется пожелать долгой жизни, чтобы жили и помнили о том, что натворили со страной. Не затормозили - откинули назад все, что с таким трудом по крохам пытались слепить 5 лет. Я сомневаюсь в том, что у Порошенко возникнет желание снова начинать всё с начала и ввязываться в борьбу ради тех, кто наутро после выборов снова зарядит дермометы. Наверное нужен диктатор, чтобы неповадно было демократию превращать в дерьмократию. Потому что первыми на заклание пойдут шабунины-лещенки и иже с ними.
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tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
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Де ,в якому притон1 зловили,за що,що пооб1цяли? Знайшли *зиц-председателя*,сами не хотят ни сидеть,ни висеть.
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шо,кто то таки не успел самоизолироваться?
а ведь предупреждали-"сидите дома".наверняка в маршрутке и скрутили. На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3621
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Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою./ Андрій Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход /Коломойский начал импортировать электроэнергию из России./ Об этом молчит рожа рыночного продавца цветов советских времён.Молчит за конверты с долларами от хозяина.
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Сам передавал лично конверты с долларами? Пгостите что интегесуюсь а сколько доляров вмещается в конверт? А вообще из-за того что Ахметов добился того что убрали конкуренцию в энергетике сейчас в Украине одна из самых дорогих эл.энергия. В Европе из-за короновирус электрика резко упала в цене. Вот така фигня малята. Потребитель то есть мы все заплатим. А там и пора прийдет поднимать ещё цену для населения. ,,У нас же крыза в энергетике,,
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Неужели фамилия кандидата так испугала Шмыгаля, что он сразу нашел себе замену и приказ подготовил? Ждем завтра новость, что Шмыгаль с коронавирусом в больничке закрылся. На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5263
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Знайомитися - нова помічниця прем'єра Шмигаля, Долгих Аліна Вікторівна. Щойно подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через Інтернет. А раніше випускниця «кулька» Поплавського працювала у сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!

На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7617 На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 463
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Интересно, где они найдут того камикадзе, который согласится "бросится под танк" за все косяки зеленых турбовредителей. Когда Герус открыл импорт дешевой эл/энергии из россии, их предупреждали, что это убьет энергетику Украины. И вот "писец подкрался незаметно". С 20 апреля ДТЭК закрывает все шахты. Надеюсь, зебилы довольны.
На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7749
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