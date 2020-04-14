 На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами", - заявил председатель фракции "Слуга народа".
Он отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.
По словам Арахамии, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показатели эффективности.
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Все-таки гарні маркетологи у партії «Слуга народу», адже гасло «Маю право на помилку» на футболках депутатів-слуг, у яких вони ходять на засідання ВР - це чудове і дуже ідеологічне гасло цієї політсили.
Особливо, гарно звучить, коли ставити його поряд з її виборчим гаслом: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім- «Маю право на помилку!».
Аби стилізувати під українські народні традиції можна ще на початку додати слово «Ой!». Тоді вийде дуже динамічно: спочатку «Зробимо їх разом!», а потім - «Ой! Маю право на помилку!»
Sergiy TARAN, [14.04.20 16:08]
#ІНСАЙД Тисячі правок, які відтягують ухвалення Закону про банки мають на меті не заблокувати його, а дати час Коломойському, аби він домігся вигідних для нього рішень судів, після яких держава буде вимушена заплатити компенсації власниками ПриватБанку і пов'язаним з ними особам.
Саме в цьому і полягає зараз головна стратегія Зеленського - він не може піти на відкритий конфлікт з МВФ і тому «у Зеленського» вдаються до «хитрості»: закон ухвалять, але перед цим держава черед суди візьме на себе зобов'язанння заплатити колишніх власникам всі «збитки». І оскільки закон зворотньої сили не має, держава змушена буде заплатити Коломойському попри вимоги МВФ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
Нам продолжают напоминать о нашей ошибке. Прямо, грубо, нагло. Мы и так уже поняли, что ошиблись, зачем же тыкать в морду? Но, видно, это доставляет им удовольствие. Они нас так классно сделали, что отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить нам, какие мы лохи, они не могут. Они смеются и потешаются. Такой себе садизм победителей.
Такие оценки высказала сегодня вечером в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Какие там учителя? О праве на ошибку - это они про себя, любимых, которым до сих пор море по колено. Это от непонимания. От незнания. От умственной слепоты и духовной глухоты.
Десять дней назад все каналы в Греции уже гремели про пожар в Чернобыльском лесу. Я тогда подумала, что, наверное, фейк, потому что украинские СМИ молчали. Сегодня, на одиннадцатый день, всех пронесло. Президент написал, что призвал к себе начальника по пожаротушениям и другим срочным и опасным делам в Украине, для отчета. На одиннадцатый день, после дождичка.
А если бы дождик не пошел?
Правда, там половина жоппоблока помолилась раввину, захороненному в тех лесах, на предмет дождичка, говорят, услышал и организовал. Повезло Зеленскому.
Я так понимаю, что по случаю бедственного пожара в зоне непосредственной близости от саркофага, нам стоит теперь ожидать помощи от братской Албании, которая отплатит нам такой же суммой за нашу доброту и поддержку. Правда, мы запоздали на полгода с нашей добротой, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ждем ответной доброты…
Криклий сегодня разразился предвидением. После того, как мы все победим пандемию и выйдем из заточения, в Украине случится чудо. Всему миру приготовиться, потому что чудо случится в одной отдельно взятой стране Украине, больше нигде. Экономика у нас не просто поднимется, не просто возродится, а сделает бум и продемонстрирует Ренессанс.
Этот аваковский протеже курит, колется или пьет? Не буду задавать глупые вопросы насчет того, слушал ли он экономистов из Англии, Германии и США? Слышал ли их оценки экономического состояния всего мира? Читал ли доклад МВФ, вышедший прямо сегодня, с убийственными цифрами экономических потерь?
Конечно, нет… Но я хочу этому выкормышу задать один вопрос - а чего Ренессанс у нас не настал до эпидемии? Ведь время было.
Или, ладно, во всей экономике, но почему Криклий не показал нам Ренессанса в отдельно взятой области экономики - на Укрзализнице, например? Потому что там все как было, так и осталось, а Ренессанс наступил исключительно для одного Сергея Лещенко.
Не буду распространяться про Черновол, которая, почему-то, для некоторых ассоциируется с Майданом, а у меня исключительно с Пашинским. Все эти потуги немного попугать папередников и возбудить всех тех, кто все еще хочет справедливости и наказания для воров и мародеров, выглядят как насмешка.
Порошенко съездил на Банковую перед голосованием закона о рынке земли и теперь ходит петухом, потому что без него невозможно протянуть антинародные законы. Сейчас Зеленский контролирует в своем монобольшинстве не больше 200 депутатов, вот и пригодился Петр Алексеич. Объединились против народа.
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Когда поняли, что облажались, решили Танюхой затушевать казус с Петей Алексеичем. Затушевать не получилось, поэтому Черновол бросили судить и сажать. Имеют же право на ошибку.
Я слушаю иногда этих слуг и думаю - что дальше? Там эта Ирина Верещук на всех каналах ораторствует за всех «слуг». Не понимаю, как она успевает. И какой бы вопрос ей ни задали, она всегда начинает свою мантру с того, что да, они ошибаются, но ошибки свои осознают и понимают. Этот как постоянно находиться в дурдоме, где сумасшедших спрашивать о чем-либо бесполезно, потому что они все равно будут тебе отвечать, что хотят.
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Вчера услышала, что рано или поздно, Ермака уберут с поста главы ОП. Кого же назначат? А следующего из 95 Квартала - Шефира. Они там в очереди стоят, как наследные принцы на престол и двигаются в этой очереди по мере того, как стоящий впереди вылетает.
Они все скопом - это большая ошибка. Недавно прочла один комментарий, где одна почитательница Зеленского гневно клеймила всех критикующих и пугала тем, что, если Зеленский уйдет, то на его место придет или Порошенко, или Аваков. Или реванш, или диктатура. Мы этого хотим?!
Хочу ей ответить очень просто - если Зеленский будет продолжать в таком же духе, то Порошенко или Аваков придут наверняка. И это будет исключительно его вина. Потому что те человеческие ошибки, которыми он себя окружил - его ответственность.
И чем дольше он будет с ними экспериментировать, тем очевиднее приход Авакова или возвращение Порошенко, которых он оставил, приблизил и пригрел. Тоже большая ошибка.
А самая большая ошибка «парня из соседнего двора» состоит в том, что он опять наплевал на народ.
Да, мы ошиблись. Они над нами смеются? Выходит, что так. Но ведь есть пословица о том, кто смеется последним…
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Елена Ксантопулос сопроводила этот пост скандальной фотографией (вверху)
Кстати, есть довольно много и таких, кто не ошибся на президентских выборах. Это те, кто не голосовал за Зеленского в первом туре, но проголосовал за него во втором - исключительно в качестве голосования против Порошенко…
tZE inform
Зеленский и К не могут найти человека, который бы согласился на пост министра энергетики. 9 отказалось. В этот "клуб самоубийц" никто записываться не хочет Сидите дома ! Иначе быть вам министром энергетики !
а ведь предупреждали-"сидите дома".наверняка в маршрутке и скрутили.